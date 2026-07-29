Nothing pode estar prestes a lançar o smartwatch de que o Android está a precisar
A Nothing tornou-se conhecida por trazer alguma irreverência a um mercado tecnológico cada vez mais previsível. Depois de conquistar alguns fãs com os smartphones e os auscultadores transparentes, a marca liderada por Carl Pei parece estar pronta para se virar para os smartwatches.
De acordo com um leaker que já se tem revelado credível em rumores anteriores da marca, a Nothing estará a preparar o lançamento do seu primeiro smartwatch "a sério" para setembro.
O dispositivo deverá custar menos de 300 dólares nos Estados Unidos e chegar inicialmente apenas a um número limitado de mercados, num lançamento faseado que a empresa já usou noutros produtos.
EXCLUSIVE
Nothing is making a smartwatch.
- Design carries typical Nothing DNA
- Launch in September
- Pricing under $300 US
To be released in limited markets
(will share more details soon)
— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 28, 2026
Segundo a mesma informação, o design manterá o ADN visual que já caracteriza os produtos Nothing, ou seja, aquele aspeto transparente, minimalista e um pouco "industrial" que ajudou a marca a destacar-se da concorrência.
Pouco depois de o rumor surgir, Akis Evangelidis, cofundador da Nothing, fez uma publicação enigmática nas redes sociais, alimentando ainda mais a especulação.
New product category https://t.co/qulHtS0hQE
— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) July 28, 2026
Para já, contudo, a empresa não confirmou oficialmente o lançamento nem revelou qualquer detalhe de hardware.
Mais ambicioso do que os relógios CMF
A Nothing já vende smartwatches através da CMF, a sua marca mais económica. Em Portugal, o CMF Watch 3 Pro, por exemplo, ronda os 100 euros, e oferece um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas, GPS integrado, chamadas via Bluetooth, monitorização de saúde e autonomia de vários dias.
Tudo isto graças a um sistema operativo próprio, mais leve, que reduz custos e consumo energético. A contrapartida é a ausência de um ecossistema de aplicações mais alargado, típico dos smartwatches mais conhecidos.
Assim sendo, um modelo assinado pela marca principal a rondar os 300 dólares (o equivalente a cerca de 340 euros) muda completamente o posicionamento da Nothing.
Entretanto, o sistema operativo continua a ser uma das grandes incógnitas. Se a Nothing optar pelo Wear OS, este poderá ser o primeiro smartwatch da marca a suportar aplicações de terceiros e uma integração mais profunda com o Android.
Para já, não há qualquer informação sobre o ecrã, o processador, os sensores de saúde ou outras especificações-chave do dispositivo.
Nothing não estará a retrair-se
Importa mencionar que a notícia surge poucos dias depois de terem circulado relatos de que a Nothing estaria a preparar a saída de mais de uma dezena de mercados globais, acompanhada de cortes na sua força de trabalho.
A empresa negou essas informações, com Akis Evangelidis a explicar que a marca está apenas a "reorganizar as suas operações em hubs regionais e novas unidades de negócio", e não a recuar.
De facto, um smartwatch premium sob o nome principal da marca encaixa-se nessa estratégia de expansão e reforço do ecossistema.