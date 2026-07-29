Nothing pode estar prestes a lançar o smartwatch de que o Android está a precisar

A Nothing tornou-se conhecida por trazer alguma irreverência a um mercado tecnológico cada vez mais previsível. Depois de conquistar alguns fãs com os smartphones e os auscultadores transparentes, a marca liderada por Carl Pei parece estar pronta para se virar para os smartwatches.

De acordo com um leaker que já se tem revelado credível em rumores anteriores da marca, a Nothing estará a preparar o lançamento do seu primeiro smartwatch "a sério" para setembro.

O dispositivo deverá custar menos de 300 dólares nos Estados Unidos e chegar inicialmente apenas a um número limitado de mercados, num lançamento faseado que a empresa já usou noutros produtos.

Segundo a mesma informação, o design manterá o ADN visual que já caracteriza os produtos Nothing, ou seja, aquele aspeto transparente, minimalista e um pouco "industrial" que ajudou a marca a destacar-se da concorrência.

Pouco depois de o rumor surgir, Akis Evangelidis, cofundador da Nothing, fez uma publicação enigmática nas redes sociais, alimentando ainda mais a especulação.

Para já, contudo, a empresa não confirmou oficialmente o lançamento nem revelou qualquer detalhe de hardware.

Mais ambicioso do que os relógios CMF

A Nothing já vende smartwatches através da CMF, a sua marca mais económica. Em Portugal, o CMF Watch 3 Pro, por exemplo, ronda os 100 euros, e oferece um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas, GPS integrado, chamadas via Bluetooth, monitorização de saúde e autonomia de vários dias.

Tudo isto graças a um sistema operativo próprio, mais leve, que reduz custos e consumo energético. A contrapartida é a ausência de um ecossistema de aplicações mais alargado, típico dos smartwatches mais conhecidos.

Assim sendo, um modelo assinado pela marca principal a rondar os 300 dólares (o equivalente a cerca de 340 euros) muda completamente o posicionamento da Nothing.

Entretanto, o sistema operativo continua a ser uma das grandes incógnitas. Se a Nothing optar pelo Wear OS, este poderá ser o primeiro smartwatch da marca a suportar aplicações de terceiros e uma integração mais profunda com o Android.

Para já, não há qualquer informação sobre o ecrã, o processador, os sensores de saúde ou outras especificações-chave do dispositivo.

Nothing não estará a retrair-se

Importa mencionar que a notícia surge poucos dias depois de terem circulado relatos de que a Nothing estaria a preparar a saída de mais de uma dezena de mercados globais, acompanhada de cortes na sua força de trabalho.

A empresa negou essas informações, com Akis Evangelidis a explicar que a marca está apenas a "reorganizar as suas operações em hubs regionais e novas unidades de negócio", e não a recuar.

De facto, um smartwatch premium sob o nome principal da marca encaixa-se nessa estratégia de expansão e reforço do ecossistema.