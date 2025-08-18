Dumb phones: os telemóveis permitidos nas escolas a partir de setembro

A partir de setembro deste ano, os smartphones serão proibidos nas escolas até ao 6.º ano. Entre as exceções permitidas pelo Governo português estão os dumb phones, que podem ser uma solução viável para aqueles que fazem questão que os mais novos tenham consigo um dispositivo de contacto para emergências.

No início deste mês, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que prevê a restrição do uso de smartphones nas escolas pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico. Com a proibição a entrar em vigor em setembro, aquando do início do próximo ano letivo, há algumas exceções a considerar.

Além do uso pedagógico autorizado e a utilização de smartphones por alunos com baixo domínio do português ou com necessidades de saúde comprovadas, o projeto de lei prevê a permissão dos chamados dumb phones.

O que são dumb phones?

Este tipo de dispositivo nada mais é do que um gadget básico, projetado para priorizar a comunicação sem os riscos, bem como as distrações, associados ao acesso à Internet, aplicações ou jogos.

Os telemóveis básicos são simples, duráveis e económicos, representando uma opção viável não apenas para as crianças que estão a começar a sua jornada no mundo dos telemóveis, mas, também, para os alunos até ao 6.º ano que verão o acesso ao smartphone proibido, a partir de setembro, na escola.

Com os dumb phones, cuja utilização representa uma oportunidade para reduzir o tempo de ecrã dos mais novos, os encarregados de educação e professores asseguram:

Distrações limitadas : sem aplicações, jogos ou redes sociais, incentivam os alunos a concentrarem-se na comunicação e noutras responsabilidades sem ficarem agarrados a um dispositivo.

: sem aplicações, jogos ou redes sociais, incentivam os alunos a concentrarem-se na comunicação e noutras responsabilidades sem ficarem agarrados a um dispositivo. Maior segurança : os dumb phones não têm acesso à Internet, contribuindo para a redução da exposição a riscos online, como cyberbullying, conteúdo impróprio ou compras não autorizadas em aplicações.

: os dumb phones não têm acesso à Internet, contribuindo para a redução da exposição a riscos online, como cyberbullying, conteúdo impróprio ou compras não autorizadas em aplicações. Custo-benefício : custo inicial e potencial manutenção mais baratos do que os dos smartphones.

: custo inicial e potencial manutenção mais baratos do que os dos smartphones. Durabilidade: muitos dumb phones são projetados para resistir a quedas, impactos e desgaste geral, tornando-os ideais para crianças.

Além destas mais-valias, os dumb phones representam uma oportunidade de ensinar aos mais novos sobre a responsabilidade de ter um dispositivo - desde mantê-lo carregado até não o perder - sem o problema de se tratar de um smartphone caro.

Como escolher o telemóvel adequado?

Na hora de escolher um dumb phone, certifique-se de que o telemóvel se foca na comunicação essencial, como chamadas e mensagens, sem distrações adicionais.

Mais do que isso, além de um dispositivo resistente e de fácil usabilidade, com botões grandes e interface simples, procure um modelo com uma larga bateria.

Dumb phones

Leia também: