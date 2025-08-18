PplWare Mobile

Dumb phones: os telemóveis permitidos nas escolas a partir de setembro

Gadgets 5 Comentários

Imagem: Fast Company

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    18 de Agosto de 2025 às 18:09

    no meu tempo não existiam telemóveis, nem smart nem dumb, escola é para jogar à bola, para fumar às escondidas, para jogar ao bate pé atrás do pavilhão.. para se ser criança

  2. Sérgio V. says:
    18 de Agosto de 2025 às 18:22

    Isso antigamente era um telemóvel. Hoje em dia ainda é telemóvel. Agora meterem nomes estranhos não sei para quê.

  3. Francisco says:
    18 de Agosto de 2025 às 18:23

    Sabendo que as operadoras estão a desligar, ou já desligaram a rede 2G.

  4. Max says:
    18 de Agosto de 2025 às 18:54

    E a polícia escolar vai andar a distinguir um dumb phone (sem acesso à internet) de um smartphone (com acesso à internet)?
    É que a conversa toda anterior, como seja, entregar o telemóvel à entrada e recebê-lo à saída, não distinguia, partia do princípio que eram todos smartphones.
    Os dumb phones, como os antigos Nokia melhorzinhos, permitiam músicas gravadas. Se já permitirem vídeos, lá terão os pais que andar a gravá-los no telemóvel, como faziam com as músicas. Enfim, só chatices, antes pagava-se a internet e eles que se governassem a ver os vídeos do TikTok, agora vai ter que se andar a gravá-los. O mais certo é os alunos andarem com um dumb fone, se forem intercetados e o smartphone, escondido.
    Ou então levam o smartphone e dizem: “Tá a ver, não tem acesso à internet!” …porque desligaram os dados móveis.

  5. sapoide says:
    18 de Agosto de 2025 às 18:59

    Eu tenho alguns no sotão. LOL

