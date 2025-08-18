Google Fotos adota a funcionalidade de deslizar do Tinder para o ajudar a gerir fotografias

A gestão do armazenamento digital é um desafio constante para a maioria dos utilizadores. Felizmente, o Google Fotos parece estar a testar uma solução bastante interativa para o ajudar, que relembra o popular "swipe" do Tinder.

O que é e como funciona esta nova ferramenta do Google Fotos?

A Google está a experimentar uma nova funcionalidade para a aplicação Fotos que se inspira diretamente na mecânica de uma das mais conhecidas aplicações de encontros, o Tinder. A novidade, detetada por alguns utilizadores em plataformas como o Reddit e o Telegram, introduz uma interface de deslizamento para facilitar a tarefa, muitas vezes aborrecida, de libertar espaço de armazenamento na cloud.

O conceito é bastante simples e intuitivo: a aplicação apresenta ao utilizador fotografias desfocadas ou ficheiros de vídeo e imagem de grandes dimensões. Ao deslizar para a esquerda, o ficheiro é enviado para o lixo; ao deslizar para a direita, o utilizador indica que o pretende manter.

Esta abordagem "gamificada" tem como objetivo tornar a gestão do armazenamento uma tarefa mais rápida e até divertida.

De momento, esta funcionalidade não parece ser algo que se possa ativar manualmente nas definições da aplicação. Em vez disso, surge como uma sugestão ou notificação para um número limitado de utilizadores, aparecendo de forma aparentemente aleatória.

Segundo os relatos, a ferramenta pode apresentar um lote considerável de ficheiros para revisão de uma só vez, com um dos utilizadores a mencionar que lhe foram mostradas 250 imagens.

Esta abordagem permite aproveitar pequenos momentos de inatividade, como uma espera numa fila ou uma viagem em transportes públicos, para organizar de forma eficiente o seu armazenamento.

Funcionalidade já tinha sido vista anteriormente

Embora a notícia esteja agora a ganhar tração, esta não é a primeira vez que esta funcionalidade é vista. Há cerca de seis meses, um utilizador do Reddit já tinha partilhado imagens de uma interface muito semelhante, o que sugere que a Google se encontra numa fase de experimentação prolongada.

Curiosamente, a ideia de aplicar uma mecânica de "Tinder para fotos" não é sequer original da Google. Há aproximadamente sete anos, um outro utilizador do Reddit sugeriu precisamente este conceito como uma forma inteligente de gerir o armazenamento do Google Fotos, provando que, por vezes, as melhores ideias nascem no seio da própria comunidade de utilizadores.

