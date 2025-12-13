TCL revela o “Wishes for Greatness” Winter Wonderland

A TCL, empresa tecnológica líder a nível global e Parceira Olímpica e Paralímpica Mundial, participou na grande cerimónia de iluminação da Árvore dos Jogos, com 29 metros de altura, na icónica Piazza del Duomo, junto à majestosa catedral da cidade.

Wishes for Greatness tem árvore de 26 metros e plataformas reutilizáveis

Com o apoio da TCL, o evento marcou oficialmente o arranque do Winter Wonderland temático “Wishes for Greatness”, uma aldeia festiva instalada na praça e aberta ao público entre 6 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026.

O evento de inauguração foi organizado em parceria com a Cidade de Milão e com o Comité Organizador Milano Cortina 2026. A celebração traduz a visão da TCL de "Inspire Greatness" e o seu papel enquanto parceira do Movimento Olímpico, ligando os desejos do público à dedicação e aos sonhos dos atletas no palco mundial.

A TCL mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, tendo a exposição da árvore de Natal sido concebida para minimizar o uso de recursos. A árvore, proveniente de Dimaro Folgarida, no norte de Itália, foi retirada por motivos de segurança rodoviária.

Encontra-se instalada sobre uma plataforma de pavimento reutilizável produzida em 2021 e é suportada por uma estrutura de aço alugada e reutilizável. O grande floco de neve luminoso que coroa a árvore está a ser utilizado pela terceira vez, enquanto a base personalizada é usada há sete anos.

Em linha com o compromisso ambiental da TCL, o Consorzio Nazionale Sistema Arredo irá reaproveitar a árvore no final da época festiva para produzir placas de madeira, que serão doadas à oficina de carpintaria social do Estabelecimento Prisional de Monza para criação de peças artesanais em madeira.

É uma honra fazer parte das tradições de Natal de Milão e unir esforços com a Cidade e com os nossos parceiros da Milano Cortina 2026”. Esta árvore brilhantemente iluminada simboliza os desejos coletivos de pessoas de todo o mundo. Tal como a nossa tecnologia procura melhorar a vida das pessoas, esperamos que esta celebração una corações e aumente a expectativa para os Jogos Olímpicos de inverno, um evento que representa o auge da unidade e da realização humanas.

Wei Xue, Vice-Presidente e Diretor de ESG da TCL Technology e Presidente da TCL Charity Foundation.

A aldeia festiva inclui cinco igloos transparentes, cada um representando um continente e transmitindo um desejo especial, como o "Harmony Theatre", que representa a Europa e recria um autêntico teatro de ópera.

Com som envolvente criado pela televisão X11K QD-Mini LED e pela coluna sem fios TCL Z100 Wireless Free Sound, os visitantes podem desfrutar de atuações de patinagem artística como se estivessem na primeira fila e tirar fotografias com binóculos retro e máscaras.

Também podem usar os óculos AR TCL RayNeo X3 Pro para ver as danças no gelo ganharem vida a partir do vídeo. Cada igloo oferece um momento único, impulsionado pela tecnologia inovadora da TCL.