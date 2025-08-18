Blackview Active 12 Pro – o primeiro tablet robusto 5G com projetor integrado do mundo

A Blackview anunciou oficialmente o lançamento global do Active 12 Pro, o primeiro tablet robusto 5G equipado com um projetor DLP de 200 lúmenes, resolução 1080P e focagem automática. Combina robustez extrema, projeção portátil, desempenho de topo, integração com IA e autonomia para todo o dia... tudo num único dispositivo.

Construção para resistir a tudo

Pensado para profissionais móveis, trabalhadores de campo e entusiastas de atividades ao ar livre, o Active 12 Pro excede as certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H, com cantos reforçados, proteções anti-choque e resistência a quedas de 1,5 m a 12 m de queda livre. Suporta até 2,2 toneladas de pressão, funciona em temperaturas entre –20°C e 60°C e conta com estrutura retardadora de chama (UL94), vidro Gorilla Glass 5 e design interno protegido contra descargas eletrostáticas (ESD). Seja em zonas de construção, armazéns frigoríficos ou operações no deserto, a durabilidade é garantida.

Projeção de cinema, em qualquer lugar

O projetor integrado de 200 lúmenes e resolução 1080P cria uma imagem de até 120", com cores vivas e nitidez impressionante, mesmo em superfícies irregulares como tendas, rochas ou painéis de veículos. Inclui focagem automática, correção de distorção (keystone correction) e interface dedicada, tornando-o ideal para partilha de projetos, formações ou momentos de lazer. É compatível com Widevine L1, permitindo streaming em Full HD.

Energia para dias, não horas

Com uma bateria de 30000 mAh e carregamento rápido de 120W, o Active 12 Pro oferece até 112 dias em standby, além de permitir carregamento reverso para outros dispositivos. Inclui ainda uma lanterna de acampamento de 400 lúmenes com feixe duplo, perfeita para ambientes com pouca luz ou para situações de emergência.

Potência e capacidade de topo

Equipado com o processador MediaTek Dimensity 7300 5G (4nm) e motor de IA APU 655 com 4,5 TOPS, suporta até 48GB de RAM (16GB + 32GB expansíveis) e 1TB de armazenamento (expansível até 3TB). A performance mantém-se fluida mesmo em multitarefa exigente ou aplicações pesadas.

Câmaras inteligentes

Na fotografia, integra uma câmara principal Samsung de 108MP com tecnologia Nona-Pixel Plus, que garante qualidade superior mesmo em pouca luz, e uma câmara frontal de 50MP ideal para videochamadas. Funcionalidades de IA como substituição de céu com um toque e retoques automáticos simplificam a captura de imagens no terreno.

Ecrã e som imersivos

O ecrã de 11" com resolução 2K atinge 650 nits de brilho, taxa de atualização adaptativa de 90Hz e certificação TÜV SÜD para baixa emissão de luz azul. O áudio é suportado por altifalantes Dual BOX com amplificação inteligente (Smart PA). O PC Mode 2.0, a multitarefa em várias janelas e o suporte para caneta tornam-no também uma ferramenta de produtividade portátil.

Software com IA integrada

A correr o DokeOS_P 4.2 baseado em Android 15, o Active 12 Pro inclui a Doke AI, integrando motores como DeepSeek-R1, Gemini 2.0 e ChatGPT-4o mini. Permite comandos por voz, assistência contextual no ecrã e aplicações criativas como Hi Doki, ImageX, VidGen e Soundle. A Blackview garante 3 anos de atualizações OTA.

Preço e disponibilidade

O novo tablet robusto Blackview Active 12 Pro está disponível em pré-venda entre 18 e 27 de agosto, com preço de $529,99 na versão 12GB + 256GB e $569,99 na versão 16GB + 1TB.

Blackview Active 12 Pro