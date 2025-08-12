Se usa estas versões do Android então o Waze deixará de ter novidades

Sendo provavelmente a app mais usada pelos condutores, muitos dependem do Waze no dia a dia. Esta app, comprada pela Google há alguns anos, tem agora uma notícia importante para todos. Quem tiver um smartphone com uma destas versões do Android deixará em breve de receber novidades.

Cuidado se usa estas versões do Android

A Waze acaba de confirmar que vai deixar de oferecer atualizações para dispositivos com Android 9 Pie e versões anteriores, uma decisão que deixará muitos utilizadores sem acesso. Os mais afetados serão aqueles que ainda utilizam dispositivos mais antigos e, especialmente, aqueles com sistemas de infoentretenimento que executam versões mais antigas do Android.

O importante é que a aplicação continuará a funcionar, mas não receberá novas funcionalidades. As notificações pop-up já começaram a surgir nos dispositivos afetados, avisando que o suporte oficial foi encerrado. O desenvolvimento do Waze não deverá ser surpresa para quem conhece a Google.

Todos os anos, fazem o mesmo com o Chrome, o Maps e praticamente todas as suas principais aplicações: aumentam os requisitos mínimos, e quem não consegue acompanhar fica para trás. A versão beta mais recente do Waze requer agora o Android 10 como mínimo. A situação está a afetar diretamente aqueles que reciclaram telemóveis antigos como sistemas de GPS para automóveis .

Waze deixará de ter novidades da Google

Também afeta os sistemas de infoentretenimento genéricos que vêm com o Android puro, aqueles que os fabricantes abandonam à sua sorte e nunca atualizam após a sua venda. Pelo menos, as funcionalidades básicas, como alertas e relatórios de trânsito, continuarão a funcionar, segundo o Waze. Os mapas também continuarão a ser atualizados com as mudanças nas estradas

Para quem precisar de uma alternativa, o Google Maps ainda funciona em dispositivos com Android 8 Oreo, pelo que existe uma solução. Também pode tentar os truques para utilizar o Waze offline, descarregando mapas em cache, embora obviamente não seja o mesmo que utilizar a aplicação completa.

A realidade é esta, quem quiser o que há de mais moderno e melhor, precisa de um smartphone moderno. O Waze continuará a funcionar em dispositivos mais antigos durante algum tempo. Não se sabe exatamente durante quanto tempo. Quem quiser as novidades mais recentes assim que forem lançadas, terá de considerar a possibilidade de fazer um upgrade.