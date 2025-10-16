Meta “rouba” chefe da nova divisão de IA da Apple em movimento estratégico ambicioso
A dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, a Meta, acaba de conquistar um dos nomes mais recentes da Apple no campo da inteligência artificial, numa jogada que reforça a disputa por talentos entre gigantes da tecnologia.
Contratação de Ke Yang sacode o mercado de IA
Segundo relatos da imprensa, Ke Yang, até há pouco tempo escolhido para liderar a ambiciosa iniciativa de busca com IA da Apple, vai agora juntar-se à Meta.
Yang tinha sido recentemente designado para chefiar a equipa apelidada “Answers, Knowledge and Information” (AKI), responsável por transformar a Siri com capacidades semelhantes às de motores de pesquisa baseados em IA.
Com esta saída, o projeto AKI fica em suspenso quanto à liderança futura, numa altura crítica para a Apple, que planeava usar este motor de IA como núcleo para renovar a Siri.
Mais que um caso isolado: padrão de “desfalques” na Apple
A partida de Yang para a Meta insere-se num contexto maior: nos últimos meses, vários pesquisadores e executivos da divisão de IA da Apple deixaram a empresa para atuar em rivais.
Entre os casos mais notáveis esteve Ruoming Pang, que já liderara a equipa de modelos fundamentais da Apple e migrou para a Meta anteriormente, como parte da estratégia desta para ampliar o seu núcleo de IA avançada.
A Meta, por sua vez, tem adotado uma postura agressiva de recrutamento, especialmente para a sua divisão “Superintelligence Labs”, intensificando a chamada “guerra por talentos” no setor de IA.
Impactos potenciais para Apple e Meta
Para a Apple
- A saída de Yang pode causar atraso na reestruturação da Siri, já prevista para março de 2026, incluindo funcionalidades que dependem do motor AKI.
- A incerteza sobre quem assumirá o comando do AKI gera riscos internos, especialmente se já houver outros vazios de liderança na divisão de IA.
- A perda contínua de talentos amplia preocupações sobre a capacidade da Apple competir com rivais mais “ágiles” em IA.
Para a Meta
- A contratação de Yang amplia a sua capacidade técnica, especialmente para cruzar os domínios de busca, linguagem natural e assistentes inteligentes.
- Com execuções como essa, a Meta reforça a sua ambição de liderar a corrida por IA generalista e superar rivais como OpenAI, Google e Apple.
- A pressão por entregar resultados será elevada: Yang chega a um ambiente onde a inovação rápida e os investimentos pesados ditam o ritmo.
No panorama atual, a sucessiva saída de executivos da Apple para rivais como a Meta, Google ou OpenAI revela uma clara mudança de marés: o talento em inteligência artificial já não se fideliza à maçã, mas à promessa de quem oferece o futuro mais ousado.