Série Find X9: OPPO anuncia lançamento global de um trunfo para a fotografia móvel

Após o sucesso do produto no mercado chinês, a OPPO anunciou o lançamento global da série OPPO Find X9. Com a estreia global já marcada, os modelos OPPO Find X9 e OPPO Find X9 Pro prometem estabelecer um novo padrão de fotografia móvel e de excelência em smartphones topo de gama.

A série OPPO Find X9 chega com um design de nova geração que combina elegância e conforto ergonómico.

Além do Find X9, disponível na cor Preto Espacial, a série conta com o Find X9 Pro, na cor Cinzento Titânio.

Todos os modelos têm um acabamento em vidro mate e moldura em alumínio mate, que melhoram não apenas a estética, mas a aderência.

O design é complementado por dois ecrãs planos. O Find X9 tem um ecrã compacto de 6,59'', e o Find X9 Pro um ecrã maior e imersivo de 6,78'', ambos com uma moldura de 1,15 mm.

[Vídeo original]

Nova série OPPO Find X9 com um sistema de câmaras notável

Ambos os modelos da série integram o mais recente Hasselblad Master Camera System, alimentado pelo LUMO Image Engine, o motor de fotografia computacional concebido pela própria OPPO.

O OPPO Find X9 Pro vai ainda mais longe, com uma câmara teleobjetiva Hasselblad de 200 MP.

Desenvolvida em conjunto com a Hasselblad -- desde a calibração do sensor ao design ótico --, esta câmara oferece um nível de detalhe e nitidez sem precedentes nas imagens com zoom.

Além da fotografia, a série OPPO Find X9 oferece capacidades de vídeo notáveis, com gravação até 4 K 120 fps em Dolby Vision, para uma imagem cinematográfica suave e detalhada.

Para utilizadores profissionais, esta série introduz gravação em formato LOG com suporte ACES.

Combinada com as teleobjetivas avançadas e otimizações como Stage Mode e AI Sound Focus, a Série OPPO Find X9 promete captar fotografias e vídeos nítidos, mesmo à distância.

OPPO Find X9 Pro promete dois dias de autonomia

A série OPPO Find X9 é alimentada pelo processador MediaTek Dimensity 9500, que faz dela uma das primeiras gamas equipadas com esta plataforma avançada de 3 nm.

Além disso, destaque para a tecnologia de bateria de silício-carbono de terceira geração da OPPO, com capacidades de 7025 mAh no Find X9 e 7500 mAh no Find X9 Pro, garantindo até dois dias de autonomia em utilização média.

A série OPPO Find X9 chega, também, com o novo sistema operativo ColorOS 16, que define um novo padrão de fluidez, inteligência e conectividade.

Com o Seamless Animation e o Luminous Rendering Engine, o sistema oferece uma experiência fluida em toda a interface, enquanto a IA da OPPO continua a melhorar a experiência do utilizador com funções intuitivas como AI Portrait Glow.

Com conectividade expandida, os utilizadores podem conectar-se facilmente a PC, Macs e outros acessórios.

Com a série OPPO Find X9, a OPPO continua a ultrapassar os limites do que é possível em fotografia móvel, aliando hardware líder na indústria a tecnologia avançada de fotografia computacional.

Afirmou Pete Lau, SVP & Chief Product Officer da OPPO, que partilhou que a marca está a dar "passo monumental em termos de qualidade de imagem".

A estreia global oficial dos modelos Find X9 e Find X9 Pro está marcada para o dia 28 de outubro, em Barcelona.