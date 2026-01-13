“Are You Dead?” torna-se a app paga mais descarregada da App Store na China

Uma aplicação com um nome provocador está a ganhar destaque na China e já lidera o topo das apps pagas da App Store, refletindo mudanças sociais profundas no país.

Are You Dead? uma app simples com um propósito sério

A app Are You Dead? baseia-se num conceito direto. O utilizador tem de confirmar regularmente que está bem, através de um simples toque num botão, geralmente a cada dois dias.

Caso não haja confirmação dentro do prazo definido, a aplicação contacta automaticamente uma pessoa de emergência previamente indicada, alertando para uma possível situação de risco.

Popularidade impulsionada por quem vive sozinho

Lançada em maio do ano passado sem grande impacto inicial, a aplicação explodiu em popularidade nas últimas semanas. O crescimento está sobretudo ligado a jovens adultos que vivem sozinhos em grandes cidades chinesas.

Segundo dados citados pela BBC, estima-se que a China tenha cerca de 200 milhões de lares unipessoais até 2030, um número que ajuda a explicar o sucesso da app.

Um jogo de palavras com raízes culturais

O nome da aplicação não é inocente. Em chinês, “Are You Dead?” é um jogo fonético com uma popular app de entrega de comida chamada “Are you Hungry?”, criando um contraste irónico entre quotidiano e sobrevivência, algo que ajudou à sua viralização.

Disponível fora da China com outro nome

Fora da China, a aplicação está disponível sob o nome Demumu. Nos Estados Unidos, já ocupa o sexto lugar entre as apps pagas da App Store, com um preço de 0,99 euros, demonstrando que a ideia também encontra eco noutros mercados.

Apple poderá integrar algo semelhante no iOS?

A crescente popularidade de Are You Dead? levanta questões sobre o futuro das funcionalidades de segurança digital.

A Apple já oferece um sistema de “Verificação” nas mensagens do iOS, mas sem verificações periódicas automáticas. A tendência poderá levar a empresa a expandir este tipo de funcionalidades, adaptando-as a uma sociedade cada vez mais individualizada.

Uma app simples, mas que expõe uma realidade social complexa e cada vez mais presente.