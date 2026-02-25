Chegou o Samsung Galaxy S26: fusão perfeita entre IA, desempenho e privacidade

A Samsung acaba de oficializar a sua nova linha de dispositivos de topo, composta pelos Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, marcando o que a gigante sul-coreana define como a terceira geração de smartphones otimizados para IA.

O foco desta vez não reside apenas na potência bruta, mas em tornar a tecnologia algo natural, permitindo que o hardware e a IA trabalhem silenciosamente em segundo plano para reduzir o esforço do utilizador em tarefas do quotidiano. A ideia é que a IA seja algo em que as pessoas possam confiar todos os dias, sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

O grande protagonista da família, o Galaxy S26 Ultra, introduz uma inovação que promete mudar a forma como interagimos com o ecrã em espaços públicos ao apresentar o primeiro sistema de Privacidade ao nível do Píxel integrado num smartphone.

Ao contrário das soluções tradicionais, este ecrã controla a dispersão da luz para manter o conteúdo nítido e brilhante para o utilizador frontal, enquanto limita drasticamente a visibilidade para quem observa de ângulos laterais.

IA com o novo Snapdragon 8 Elite

No interior do modelo Ultra bate o Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, um processador personalizado que garante um salto de 39% no desempenho da NPU face à geração anterior.

Este poder é o motor da nova Galaxy AI, que agora atua de forma proativa através de funcionalidades como o Now Nudge, que sugere automaticamente a partilha de fotografias da galeria quando deteta uma conversa sobre uma viagem recente.

A performance é acompanhada por uma gestão térmica redesenhada, utilizando uma câmara de vapor com materiais de interface posicionados nas laterais do chip para garantir que o dispositivo se mantém fresco mesmo em tarefas exigentes.

​O melhor sistema de câmaras de sempre num Galaxy

​A fotografia assume um papel central nesta nova geração, oferecendo ferramentas que tornam a criatividade mais acessível mesmo para quem não possui conhecimentos técnicos.

No Galaxy S26 Ultra, o sistema é encabeçado por um sensor principal de 200 MP acompanhado por lentes com aberturas mais largas, permitindo a entrada de mais luz para captar detalhes nítidos mesmo em condições de iluminação precária.

A funcionalidade Nightography Video foi aprimorada para garantir filmagens vibrantes em cenários escuros, enquanto o sistema Super Steady agora inclui um bloqueio de horizonte para maior estabilidade em atividades de movimento rápido.

​A Samsung deu também um passo em direção ao mercado profissional ao dotar o S26 Ultra de suporte para o padrão APV, um codec de vídeo que permite fluxos de trabalho de alta qualidade sem perdas visuais após sucessivas edições.

Para quem prefere os modelos S26 e S26+, a marca oferece uma câmara principal de 50 MP com zoom de qualidade ótica de 2x, garantindo resultados equilibrados em toda a linha.

A edição de conteúdos foi igualmente simplificada através da suíte Photo Assist, onde é possível descrever alterações por voz ou texto, como mudar o cenário de dia para noite, remover manchas em roupas ou até restaurar partes em falta de objetos nas imagens.

Autonomia e Capacidades de Bateria

No capítulo da energia, a Samsung ajustou as capacidades para suportar o processamento constante de IA em toda a gama, oferecendo diferentes níveis de autonomia. O Galaxy S26 Ultra vem equipado com uma bateria de 5.000 mAh e suporta o carregamento Super-Fast Charging 3.0, que permite atingir 75% de carga em apenas 30 minutos.

Por sua vez, o Galaxy S26+ conta com uma célula de 4.900 mAh, conseguindo recuperar cerca de 69% da energia em 30 minutos com o carregador de 45W. Já o modelo base, o Galaxy S26, dispõe de uma bateria de 4.300 mAh, sendo capaz de carregar até 55% em aproximadamente 30 minutos com o adaptador de 25W.

Criatividade e Segurança Pós-Quântica

A fotografia continua a ser um pilar central, com o S26 Ultra a apresentar aberturas de lente mais amplas para captar mais luz em ambientes noturnos e o novo suporte ao padrão APV, um codec profissional que mantém a qualidade visual após sucessivas edições de vídeo.

A edição de conteúdos foi simplificada através da suíte Photo Assist, onde é possível descrever alterações por voz, como mudar o cenário de dia para noite ou remover imperfeições em roupas através da IA.

No campo da segurança, a Samsung introduziu criptografia pós-quântica (PQC) em processos críticos do sistema para fortalecer a integridade do dispositivo contra ameaças futuras.

O Galaxy S26 Ultra chega com variantes de 12GB+256GB, 12GB+512GB e 16GB+1TB, enquanto os modelos S26 e S26+ oferecem 12GB de RAM de base. A nova série estará disponível a partir de 25 de fevereiro em cores como Cobalt Violet, White, Black e Sky Blue, além das edições exclusivas online Pink Gold e Silver Shadow.

Quanto a preços, a Samsung revelou que o Galaxy S26 Ultra terá um preço que se inicia nos 1.499,90€, para o modelo de 12GB+256GB. Quanto aos S26 e S26+, vão ter preços a iniciar-se nos 1.299,90€ e 1.039,90€, respetivamente.

Galeria de imagens: Samsung Galaxy S26