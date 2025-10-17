Motorola lança o seu primeiro smartphone ultrafino, mais leve que o iPhone Air

Os smartphones pareciam estar presos ao mesmo formato, praticamente sem alterações, há mais de uma década- No entanto, e com a chegada dos primeiros smartphones ultraleves e ultra finos veio alterar isso, com designs mais estreitos e leves. A Apple e a Samsung pareciam dominar, mas há um novo concorrente, a Motorola e o seu X70 Air.

Chegou o smartphone ultrafino Motorola X70 Air

A Samsung foi a primeira a lançar o seu modelo, o Galaxy S25 Edge , o mais leve, com 163 gramas, e a Apple seguiu o exemplo com o iPhone Air , o mais fino do momento, com apenas 5,6 milímetros de espessura. Entretanto, na China, a ZTE lançou o Nubia Air, que é fino, mas tem uma bateria de 5.000 mAh.

Agora, um novo player entrou no mercado dos ultraleves: a Motorola, que apresentou o novo X70 Air na China , como foi noticiado no site da sua proprietária, a Lenovo, neste país. O novo smartphone baseia-se na mesma filosofia dos seus rivais ultraleves: um ecrã do mesmo tamanho da maioria dos telefones atuais, mas mais fino e leve para o tornar mais confortável de utilizar e mais fácil de transportar.

O Motorola X70 Air tem um design com uma espessura de 5,99 milímetros, superior ao da Samsung e da Apple, mas torna-se o mais leve do mundo, com apenas 159 gramas. Tal como os concorrentes, é mais fino na parte inferior, enquanto a área do módulo da câmara se projeta mais. Este Motorola tem um ecrã OLED de 6,7 polegadas, o maior já visto num smartphone ultraleve, com margens planas e brilho máximo de até 4.500 nits.

Um concorrente à altura do iPhone Air

Possui também um leitor de impressão digital na tela. Outro ponto-chave é a bateria, o aspeto em que os telemóveis ultraleves mais sofrem em comparação com os telemóveis tradicionais. A sua capacidade é de 4.800 mAh , mais do que a da Apple e da Samsung e muito próxima do padrão há anos (5.000 mAh), e o seu carregamento rápido também é excelente, com 68 W via cabo.

Em comparação com o iPhone Air, com uma única câmara traseira, este Motorola X70 Air tem um módulo de câmara com um sensor principal de 50 megapixéis, mas acompanhado por mais duas lentes num módulo em formato quadrado que inclui o flash, superando a câmara dupla do Galaxy S25 Edge.

O resto das especificações técnicas inclui o chip Snapdragon 7 Gen 4 de gama média , 12 GB de RAM via LPDDR5X, 256 GB de armazenamento interno com UFS 3.1, Android 16, câmara de vapor 3D, altifalantes duplos. De momento, este produto apresentado na China não está confirmado para o mercado ocidental, mas segundo o leaker Evan Blass, poderá ser lançado fora do gigante asiático como o futuro Edge 70.