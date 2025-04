Google vai tornar mais fácil instalar apps Android em smartphones menos poderosos

A Google tem o Android 16 em pleno desenvolvimento e prepara já algumas novidades para acompanhar esta versão. As melhorias no sistema vão ser muitas e procuram tornar este sistema ainda melhor e com mais funcionalidades. Uma delas parece dedicada a trazer uma nova forma de descarregar e instalar apps, em especial para smartphones menos poderosos.

Instalar apps ou jogos no Android não é um problema para a maioria dos utilizadores. Claro que num ecossistema tão amplo como o da Google, existem também smartphones básicos que têm dificuldades na instalação de aplicações pesadas, devido a problemas como espaço de armazenamento limitado ou processadores simples, e a Google quer corrigir isso.

A ideia é otimizar o Android para funcionar melhor em hardware básico. A funcionalidade que tornará tudo mais fácil chama-se “compilação na cloud” e permitirá que os objetos de apps sejam carregados a partir de ficheiros descarregados da Google Play Store em vez de serem gerados localmente. Ao transferir o processo de criação de apps para a cloud, o Android 16 poderá acelerar a sua instalação.

O Android utiliza o ambiente Android Runtime (ART) para executar o código da aplicação. Assim, quando uma nova aplicação é instalada, o Android utiliza a ferramenta dex2oat para obter os ficheiros .dex do APK para gerar um ou mais artefactos da aplicação. Os mais potentes podem gerar estes artefactos rapidamente quando instala novas aplicações, mas se o APK contiver vários ficheiros .dex, o processo poderá ser muito mais lento.

Assim, utilizando a sua ligação à internet, pode ser mais eficiente simplesmente descarregar versões pré-compiladas juntamente com o APK , que é exatamente o que o Android 16 fará. Desta forma, não haverá necessidade de gerar artefactos durante a instalação, uma vez que o Android 16 irá obtê-los de um novo tipo de ficheiro descarregado da Google Play Store , o SDM.

Como é agora detalhado, há uma novidade À vista e que vai tornar este processo mais simples e adaptado. O SDM é um acrónimo para Secure Dex Metadata, que conterá os artefactos compilados na cloud e chegará assinado com a mesma chave do APK. Foi percebido que a funcionalidade de criação na nuvem no Android 16 ainda não está operacional.

A razão provável é que a Google precisa de configurar a infraestrutura da Play Store. Esta vai gerar os artefactos usando o dex2oat e distribuí-los com os ficheiros APK durante a instalação em smartphones com o Android 16. Também é possível que esta opção se torne voluntária, uma vez que envolve o download de mais dados.