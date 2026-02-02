Gemini tem comportamento errático e fala sozinho no Android Auto

A Google tem estado a trazer o Gemini para a grande maioria dos seus produtos. Esta integração da IA é muito positiva e ajuda os utilizadores de forma óbvia, mas quando funciona. Um bug anormal está a ser detetado no Android Auto, onde o Gemini começa a falar sozinho e a ter um comportamento errático.

Um novo bug sem nexo no Gemini

Um bug no Gemini Live para Android Auto está a fazer com que o assistente virtual fique preso num loop de conversação. Os utilizadores suspeitam que a latência do Bluetooth possa ser a causa. Alguns utilizadores do Android Auto estão a reportar o bug no Gemini Live, a funcionalidade de conversação em tempo real do assistente virtual.

O bug ocorre quando o Gemini inicia uma conversa no modo Live, mas muda para o modo de escuta a meio da frase. Quando tenta responder novamente, repete o ciclo, ficando preso num loop de conversa. Isto causou confusão na comunidade, uma vez que o Gemini funciona corretamente fora deste modo.

Muitos utilizadores que atualizaram o Gemini através do programa beta relatam que a aplicação funciona bem no geral. O problema surge especificamente ao utilizar a funcionalidade de conversação em tempo real. Vários utilizadores partilharam as suas experiências em sites como o Reddit, mostrando como o assistente começa a falar, para a meio da frase para ouvir. De seguida, tenta continuar, repetindo o processo várias vezes.

Android Auto com problemas com a IA

O problema parece ser mais comum entre aqueles que ligam os seus telefones aos carros via Bluetooth, levando alguns a suspeitar que a latência da ligação possa ser a culpada. Outro utilizador relatou que a aplicação Gemini normal também apresenta o mesmo problema ao interagir com a mesma no veículo. Alguns recorreram a baixar o volume para evitar que o assistente pare automaticamente.

O bug gerou um debate sobre a estabilidade dos assistentes virtuais em ambientes automóveis, onde estes parâmetros são essenciais. Os atrasos de áudio e as interrupções na comunicação podem ter um impacto significativo na experiência do utilizador, algo que não é de todo desejado.

Até ao momento, a Google não anunciou uma correção oficial. Isto embora os relatos dos utilizadores sugiram que o problema possa estar relacionado com a interação entre o Gemini Live e a conectividade Bluetooth do veículo. Entretanto, recomenda-se que os utilizadores tenham cautela e aguardem uma atualização da empresa.