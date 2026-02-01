GNR lança alerta para a próxima noite! Prepare um KIT de Emergência
Com as condições meteorológicas adversas a fazerem-se sentir, a Guarda Nacional Republicana (GNR) emitiu um conjunto de recomendações essenciais para garantir a segurança de pessoas e bens.
O mau tempo continua a fazer-se sentir em Portugal, e a próxima noite não será exceção. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma frente fria irá atravessar o território continental, trazendo chuva intensa, vento forte e possibilidade de trovoadas.
Durante a madrugada de segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, espera-se que grande parte do país seja afetada por aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de rajadas de vento significativas, especialmente nas zonas costeiras e serranas, com picos que podem atingir os 100 km/h. O IPMA alerta ainda para possíveis trovoadas e granizo em alguns locais.
GNR indica o que deve ter num KIT para 72 horas
Face aos possíveis cenário a GNR emitiu um conjunto de alertas e também informação sobre o que deve ter num KIT para 72 horas.
Além da GNR, também a DGS lançou um alerta para o uso de geradores para produção de energia.
O IPMA reforça os alertas e recomenda cautela, sobretudo em deslocações e junto ao litoral. Manter-se informado é a melhor forma de enfrentar este período de instabilidade.
Calma, o kit é só para quem vive em zonas de cheias