SpaceX quer lançar um milhão de satélites para criar centros de dados de IA no espaço

A SpaceX, de Elon Musk, solicitou formalmente à Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA a permissão para lançar um milhão de satélites com o objetivo de criar um centro de dados orbital para IA no espaço.

Os 10.000 satélites já lançados pela Starlink da SpaceX causaram todo o tipo de problemas. Desde cegar astrónomos a satélites em explosão, quase colidindo com foguetões chineses ou sendo destruídos por tempestades solares. A Amazon irá adicionar 9.000 satélites para as suas constelações Amazon Leo e Terawave. Mas isto não se compara com o milhão de satélites com que Elon Musk quer cobrir a Terra.

Pensávamos que o céu pertencia a todos e que tudo o que orbitava a Terra afetava todos os países. Mas as empresas americanas agressivas estão a preencher o espaço com satélites, consultando apenas agências legais dos seus respetivos países e sem considerar as consequências. Tudo o que importa é o lucro.

Os centros de dados de IA são altamente poluentes porque poucos utilizam energia renovável. Também consomem imensas quantidades de água para arrefecer os servidores. A solução atual é utilizar energia nuclear, mas esta não é uma solução a longo prazo. Por isso, algumas empresas já ponderaram instalar data centers no espaço. Lá, a energia solar e o arrefecimento são gratuitos e não consomem recursos do planeta.

No documento que a SpaceX enviou à FCC, afirma que quer construir um data center orbital de IA com um milhão de satélites: “Estes satélites vão suportar aplicações de inteligência artificial, aprendizagem automática e computação de bordo, aproveitando a energia solar sem interferência da atmosfera terrestre”.

Criar centros de dados de IA no espaço

O texto explica ainda como será implementado: “Para fornecer a capacidade computacional necessária para aplicações de inferência de IA e centros de dados em larga escala, a SpaceX pretende implantar um sistema com até um milhão de satélites a operar em órbitas estreitas de até 50 km cada. Este sistema operará entre 500 km e 2.000 km de altitude e com uma inclinação orbital heliosíncrona de 30 graus”.

O que a SpaceX pretende fazer é semelhante ao que a Starlink faz atualmente, mas a uma escala muito maior. A empresa planeia posicionar um satélite a cada 50 quilómetros em torno da órbita da Terra para uma cobertura completa. Mas, em vez de enviar dados dos utilizadores, o foco será nos dados a serem processados ​​por IA no espaço.

Sem dúvida que a transferência de centros de dados para o espaço aliviaria os problemas energéticos e ambientais que geram na Terra. Mas se cada empresa tiver de colocar um milhão de satélites em órbita, isso multiplicaria por milhares a probabilidade de detritos espaciais, ou mesmo de os próprios satélites colidirem entre si, gerando a temida síndrome de Kessler: uma reação em cadeia que torna certas áreas da órbita “inabitáveis” para os satélites, devido à acumulação de detritos espaciais.