Reestruturação do império de Elon Musk: SpaceX poderá unir-se à Tesla ou à xAI

Elon Musk está a estudar uma reestruturação profunda do seu portfólio empresarial, com a SpaceX a avaliar uma possível fusão com a fabricante Tesla ou uma aliança estratégica com a startup de inteligência artificial (IA) xAI.

Sinergia entre o espaço e a IA

De acordo com informações avançadas pela Reuters, a SpaceX encontra-se a analisar a viabilidade de uma integração com a Tesla ou com a xAI. Esta movimentação estratégica surge num momento em que o empresário pondera uma Initial Public Offering (IPO) que poderá avaliar a empresa aeroespacial em 1,5 biliões de dólares.

Fontes próximas do processo indicam que a operação está a ser planeada para o início do próximo verão, coincidindo deliberadamente com o 55.º aniversário de Musk, a 28 de junho, e com um alinhamento planetário entre Júpiter e Vénus.

Os planos de Musk para a SpaceX são ambiciosos e incluem a instalação de centros de dados no espaço para realizar computação complexa destinada a modelos de IA. Este projeto beneficiaria diretamente a xAI, enquanto a Tesla forneceria a tecnologia de armazenamento de energia necessária para manter estas infraestruturas em órbita através de energia solar.

Adicionalmente, o foguetão Starship seria utilizado para transportar os robôs Optimus, desenvolvidos pela Tesla, para a Lua e, eventualmente, para Marte.

A transição da Tesla para uma empresa de IA física

Num sinal claro de mudança de prioridades, a Tesla anunciou recentemente que irá descontinuar a produção do SUV Model X e do sedan Model S. A fábrica de Fremont, na Califórnia, será reconvertida para a produção em massa do robô Optimus. Esta decisão reflete a transição da Tesla de uma empresa centrada no hardware automóvel para uma entidade de "IA física".

Apesar da queda nas receitas e nas vendas de veículos, as ações da fabricante subiram 4,5% nas negociações após o fecho do mercado, fixando a sua capitalização bolsista em cerca de 1,56 biliões de dólares.

A potencial entrada em bolsa da SpaceX poderá captar até 50 mil milhões de dólares, o que constituiria a maior IPO de sempre. Musk continua a ser o maior acionista da tecnológica, detendo uma participação de 42%, embora controle quase 79% dos direitos de voto.

Entre os investidores figuram nomes como a Fidelity Investments e a Google Ventures. O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, sublinhou que este capital seria fundamental para acelerar o ritmo de lançamentos do Starship e viabilizar a construção de uma base na Lua, uma meta que conta com o apoio político de Donald Trump para ser concretizada até 2029.

Leia também: