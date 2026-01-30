Tesla traz mudança radical e deixa de desenvolver carros “para serem conduzidos”

A primeira apresentação de resultados da Tesla para 2026 terminou com uma série de novidades e mudanças. Uma das mais notáveis ​​é que vai descontinuar os Model S e Model X. A empresa, no entanto, revelou também uma mudança que afetará os que desejam comprar um modelo diferente. É hora do adeus aos carros da Tesla como os conhecemos.

Tesla traz mudança radical para os seus carros

Isto foi confirmado há alguns meses por Lars Moravi, o engenheiro responsável da Tesla. Agora, Elon Musk reiterou estas palavras na recente conferência telefónica com investidores sobre os resultados de 2025. O executivo confirma que a Tesla não vai desenvolver mais carros para serem conduzidos.

Isto significa muitas alterações que vamos ver surgir em breve. Não apenas que o Model S e o Model X, mas também que os restantes modelos que se manterão no catálogo da marca poderão sofrer alterações totais. Falamos aqui, naturalmente, do Model 3 ou o Model Y.

Embora Moravi tenha sido algo ambíguo, a decisão da Tesla de desenvolver mais carros autónomos pode significar que os próximos Model 3 e Model Y, bem como quaisquer outros veículos que a empresa lance em breve, não terão volante. A Tesla dará prioridade à condução autónoma, como já faz com o CyberCab, pelo que os condutores obviamente não precisarão de volante ou pedais.

Model 3 e Model Y deixam de ser conduzidos

Esta mudança na estratégia da Tesla também parece revelar notícias que muitos podem não gostar: não haverá um Tesla Model 2. O carro acessível que a empresa tem adiado há anos pode finalmente nunca ver a luz do dia devido à decisão de fabricar novos carros sem volante. Alega-se que a empresa de Elon Musk não consegue desenvolver um veículo totalmente autónomo a um preço inferior ao do Model 3, pelo que faz sentido que este carro nunca chegue a existir.

De qualquer modo, Elon Musk confirmou ainda que haverá uma exceção à sua decisão de não desenvolver carros para conduzir. O Roadster 2, o modelo desportivo da Tesla, terá volante e chegará ainda este ano. Musk afirma que a expectativa é que as entregas arranquem em abril.

Naturalmente, estas novas funcionalidades começarão a ser implementadas nos próximos meses, prevendo-se que os utilizadores possam continuar a comprar um Model 3 ou Model Y com volante como antes, embora no futuro estes modelos passem a ser totalmente autónomos. De qualquer forma, o Model X e o Model S desaparecerão completamente da linha de produtos da marca e não terão uma versão autónoma.