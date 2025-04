Se a IA não matar a sua empresa, torná-la-á muito mais forte, revela recente estudo

Um estudo, apresentado numa conferência do Banco Central Europeu, conclui que se uma empresa conseguir sobreviver à disrupção provocada pela adoção da inteligência artificial (IA), poderá prosperar a longo prazo.

IA pode ser radical tanto para o bem, como para o mal

Os autores da investigação, que analisaram dados do U.S. Census Bureau e inquéritos realizados entre 2017 e 2021, descobriram que os pioneiros na adoção de IA no setor industrial registaram uma queda inicial na produtividade ao substituírem trabalhadores humanos por robôs.

Estas conclusões contrariam a narrativa dominante, que sugere que a IA torna o trabalho mais eficiente e, em muitos casos, complementa os postos de trabalho em vez de os eliminar.

A curto prazo, verificamos um impacto negativo significativo.

Afirmou Kristina McElheran, uma das autoras do estudo, durante a conferência.

McElheran explicou que a redução da produtividade decorre do impacto da IA nas práticas consolidadas das indústrias, como a manutenção de inventários reduzidos. No entanto, com o tempo, as empresas que ultrapassaram esta fase inicial acabaram por superar as demais em vários indicadores, incluindo crescimento das vendas, produtividade e emprego.

Sobreviver a esta transição parece ser o grande desafio.

Acrescentou McElheran, investigadora na Universidade de Toronto.

O estudo indicou que esta recuperação nem sempre ocorre em empresas mais antigas, geralmente de maior dimensão, que tendem a enfrentar mais dificuldades na adaptação.

Na verdade, a investigação baseou-se numa amostra de 30.000 empresas, nas quais a adoção da IA aumentou de 7,5% para 9,1% ao longo do período analisado.

Na abertura da conferência, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, destacou que entre 23% e 29% dos trabalhadores europeus estão altamente expostos à IA. Contudo, frisou que isto não significa necessariamente uma "catástrofe laboral", pois novos empregos poderão surgir à medida que outros desaparecem.

Leia também: