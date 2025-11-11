PplWare Mobile

Trabalhadores estão a “esconder” competências para não serem substituídos por IA

· Inteligência Artificial 6 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. guilherme says:
    11 de Novembro de 2025 às 15:09

    No outro tive um problema de electricidade a AI não resolveu disse para chamar o electricista, precisei de fazer obras na casa de banho a AI não resolveu mandou chamar o canalizador e o trolha…

    Estas profissões já levam mais do que os médicos á hora.

    • Semogj says:
      11 de Novembro de 2025 às 15:40

      São profissões que “dão trabalho”, requer muitas horas de aprendizagem e sujar as mãos. Mas para isso poucos querem trabalhar, mesmo que se ganhe bem.

      • Técnico Meo says:
        11 de Novembro de 2025 às 16:00

        Mãos, roupa, corpo todo, viatura, casa, garagem pra ter as coisas, manutenção das ferramentas, ferramentas caras, Clientes a dar palpites e ter de subir o preço, etc etc etc

    • Miguel says:
      11 de Novembro de 2025 às 16:07

      O que se está a esquecer é que todos poderão aprender rapidamente a realizar esses trabalhos. No início, talvez consigam ganhar algo interessante. No entanto, devido à facilidade com que qualquer pessoa pode entrar nas áreas de eletricista, canalizador ou pedreiro, essas profissões acabarão por ficar saturadas de mão de obra, e os valores voltarão a baixar.

  2. Joe Doe says:
    11 de Novembro de 2025 às 15:46

    Eu ando à décadas a esconder que não sei fazer nada exactamente pelo receio de perder o emprego para a IA

  3. Free$$ says:
    11 de Novembro de 2025 às 16:17

    Na net há pessoas que passaram a por conteudo e tutoriais atrás duma paywall, para nāo serem tāo facilmente roubados pelos tech bros e pela IA.

