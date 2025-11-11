Trabalhadores estão a “esconder” competências para não serem substituídos por IA
Por forma a proteger os seus empregos da Inteligência Artificial (IA), os funcionários estão a esconder ou proteger as suas competências, segundo um estudo recente.
Uma investigação conduzida pela Adaptavist descobriu que um em cada três (35%) trabalhadores do conhecimento está a esconder (gatekeeping) as suas competências para proteger a segurança do seu emprego contra as ameaças da IA, com um em cada cinco stressado ou ansioso por poder ser substituído pela tecnologia.
Uma vez que quase um terço (32%) dos cargos de nível básico desapareceram desde 2022, o receio dos trabalhadores viu-se intensificado.
A par destes dados, a análise descobriu que dois quintos (38%) hesitam em treinar colegas na sua área de especialização para poderem continuar a destacar-se, na esperança de manter os seus cargos.
Citado pelo TechRadar, o estudo concluiu que os trabalhadores do conhecimento passam em média 4,3 horas por semana em reuniões, o que é quase tanto tempo quanto passam com amigos (4,4 horas). Com o aumento do trabalho híbrido e remoto, o tempo de reunião triplicou, desde 2020.
Atualmente, quase metade (46%) já viu colegas enviarem assistentes de IA para reuniões em seu nome, mas muitos (40%) consideram isso rude, em comparação com a participação pessoal nas reuniões.
IA pode integrar equipas sem substituir trabalhadores humanos
Ao adotar a comunicação assíncrona, melhorar a documentação e usar a IA para revelar informações relevantes, as organizações podem aliviar a fadiga das reuniões e, ao mesmo tempo, construir equipas resilientes e alinhadas.
Disse Neal Riley, líder de inovação da Adaptavist, que considera que a IA tem espaço na organização das empresas, sem que essa integração signifique substituir as pessoas.
Aliás, segundo Riley, "o estudo confirma que, quando as organizações incorporam a IA com esta abordagem estruturada, constroem culturas nas quais os funcionários se sentem parte da jornada".
No outro tive um problema de electricidade a AI não resolveu disse para chamar o electricista, precisei de fazer obras na casa de banho a AI não resolveu mandou chamar o canalizador e o trolha…
Estas profissões já levam mais do que os médicos á hora.
São profissões que “dão trabalho”, requer muitas horas de aprendizagem e sujar as mãos. Mas para isso poucos querem trabalhar, mesmo que se ganhe bem.
Mãos, roupa, corpo todo, viatura, casa, garagem pra ter as coisas, manutenção das ferramentas, ferramentas caras, Clientes a dar palpites e ter de subir o preço, etc etc etc
O que se está a esquecer é que todos poderão aprender rapidamente a realizar esses trabalhos. No início, talvez consigam ganhar algo interessante. No entanto, devido à facilidade com que qualquer pessoa pode entrar nas áreas de eletricista, canalizador ou pedreiro, essas profissões acabarão por ficar saturadas de mão de obra, e os valores voltarão a baixar.
Eu ando à décadas a esconder que não sei fazer nada exactamente pelo receio de perder o emprego para a IA
Na net há pessoas que passaram a por conteudo e tutoriais atrás duma paywall, para nāo serem tāo facilmente roubados pelos tech bros e pela IA.