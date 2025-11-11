Black Friday 2025: Office e Windows com descontos fortes — guia Godeal24
Já arrancou a campanha de Black Friday da Godeal24, com quedas de preço expressivas em chaves digitais de Microsoft Office e Windows, bem como bundles, packs para equipas e ferramentas úteis. Os valores abaixo constam na listagem oficial da campanha e podem ser por tempo limitado.
Ofertas Office
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC — 30,11€
- Office 2021 Pro Plus – 2 keys — 58,22€ (29,11€/key)
- Office 2021 Pro Plus – 3 keys — 81,33€ (27,11€/key)
- Office 2021 Pro Plus – 5 PCs — 127,55€ (25,51€/PC)
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC — 24,75€
- Office 2024 Home (PC/Mac) — 139,99€
- Office 2024 Home & Business (PC/Mac) — 149,00€
- Office 2021 Home & Business (Mac) — 59,29€
- Office 2019 Home & Business (Mac) — 39,29€
Windows 11/10 e LTSC
O Windows 11 Pro parte de 13,25€, com opções multi-key a reduzirem ainda mais o custo por chave. Existe também oferta para Windows 10 e a edição Enterprise 2021 LTSC.
- Windows 11 Pro – 1 key — 13,25€
- Windows 11 Pro – 2 keys — 24,75€ (12,38€/key)
- Windows 11 Pro – 3 keys — 34,45€ (11,48€/key)
- Windows 11 Pro – 5 keys — 53,15€ (10,63€/key)
- Windows 11 Home – 1 key — 13,05€
- Windows 11 Home – 2 keys — 24,25€ (12,13€/key)
- Windows 10 Pro – 1 key — 8,25€
- Windows 10 Home – 1 key — 8,15€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC — 12,25€
Bundles (com cupão
SGO62)
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus — 41,29€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus — 36,54€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus — 40,99€
- Windows 11 Home + Office 2019 Pro Plus — 36,24€
Visio e Project
- Visio Professional 2021 – 1 PC — 22,97€
- Project Professional 2021 – 1 PC — 25,70€
Packs para equipas (bulk)
- Office 2021 Pro – 50 keys — 1250€ (25€/key)
- Office 2021 Pro – 100 keys — 2400€ (24€/key)
- Windows 11 Pro – 50 keys — 400€ (8€/key)
- Windows 11 Pro – 100 keys — 750€ (7,5€/key)
- Windows 11 Home – 50 keys — 389€ (7,59€/key)
- Windows 11 Home – 100 keys — 699€ (6,99€/key)
Ferramentas úteis (secção prática)
- Ashampoo PDF Pro 4 — 29,99€
- IObit Driver Booster 13 — 17,69€
- AdGuard — 3 dispositivos (vitalício) — 32,74€
- Internet Download Manager — 1 PC (vitalício) — 21,99€
- Ashampoo Backup Pro 26 — 9,99€
- SwifDoo PDF — 1 mês — 12,99€
- AWZ Screen Recorder — Mac (vitalício) — 19,99€
Lista de oportunidades em rotação: Tools Clearance Section.
Este artigo conta com o apoio da GODEAL24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.