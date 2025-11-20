iSell & Repair e iPremium: uma união que abre um novo capítulo na assistência tecnológica

O setor da reparação e recondicionamento de tecnologia em Portugal está a evoluir rapidamente, impulsionado por quem procura reparações rápidas, fiáveis e compatíveis com a diversidade de marcas que dominam o mercado atual. É neste panorama em transformação que a iSell & Repair dá mais um passo significativo no seu crescimento ao integrar a equipa e o know-how da iPremium.

Trata-se de uma união construída com transparência e visão, que reforça a maturidade da marca e prepara o caminho para um serviço nacional mais completo e exigente. Longe de ser apenas um movimento operacional, esta entrada representa uma aposta num ecossistema mais forte, mais profundo e mais preparado para os desafios tecnológicos modernos. A iSell & Repair não ganha apenas dimensão: ganha experiência acumulada, proximidade reforçada e uma equipa ampliada que partilha os mesmos valores de rigor, qualidade e atenção ao detalhe.

Um terceiro espaço que simboliza confiança e crescimento

A integração da iPremium marca a abertura de um terceiro espaço físico da iSell & Repair, consolidando a presença regional e elevando a capacidade de resposta. Com a loja das Caldas da Rainha, agora em expansão, passará a dispor de um laboratório técnico renovado e novos equipamentos de diagnóstico, preparados para intervenções simples e avançadas.

Este crescimento representa um reforço da estratégia da marca: criar pontos de atendimento modernos, funcionais e capazes de garantir rapidez e precisão nas reparações. A evolução traduz a ambição da iSell & Repair em continuar a estender a sua presença no país, mantendo um serviço próximo e personalizado.

Capacidade reforçada para reparar todas as marcas relevantes

Durante anos, a iSell & Repair consolidou uma reputação sólida na reparação de equipamentos Apple, onde se incluem iPhone, MacBook e iMac. Com a entrada da equipa da iPremium, essa especialização aprofunda-se e expande-se, elevando o nível técnico da marca e permitindo uma intervenção total nas principais marcas do mercado.

A partir desta união, a empresa passa a atuar com maior capacidade e segurança em equipamentos de marcas como Samsung, Xiaomi, Oppo e outras de crescente relevância.

O que era já um serviço de referência no universo Apple torna-se agora um serviço transversal, preparado para responder a qualquer problema em smartphones, tablets e computadores portáteis. Para o cliente, isto significa comodidade e confiança: um único ponto de contacto capaz de resolver praticamente tudo.

Uma equipa mais completa ao serviço de quem precisa

A união entre a iSell & Repair e a iPremium combina duas culturas que sempre valorizaram proximidade, rigor e transparência. A complementaridade técnica das equipas cria um núcleo mais completo, mais experiente e com maior capacidade de diagnóstico e intervenção.

Para Pedro Marques, CEO da iSell & Repair, esta integração representa a oportunidade de levar o serviço tecnológico a um nível superior, unindo conhecimento e prática de forma mais consistente. Realça ainda a importância de um modelo de assistência mais humano e justo, capaz de acompanhar um mercado que exige rapidez, competência e clareza.

Já Rui Vieira, fundador da iPremium, assegura a continuidade da identidade construída, agora reforçada por uma equipa maior e por novos recursos técnicos. A sua presença como consultor estratégico garante uma transição coesa, mantendo a cultura de proximidade e cuidado que sempre distinguiu a marca.

O resultado é uma equipa mais forte e alinhada, unida por uma visão comum: oferecer soluções fiáveis e um acompanhamento atento, independentemente da marca ou do tipo de equipamento.

Vantagens exclusivas para a loja das Caldas da Rainha

Para assinalar esta fase de expansão, a loja das Caldas da Rainha vai oferecer condições especiais durante o período inaugural. Os clientes terão acesso a 10% de desconto em qualquer reparação, além de 10 € de desconto na compra de equipamentos Apple ou Samsung recondicionados.

Estas condições reforçam a importância da comunidade local no crescimento da marca e simbolizam o compromisso da iSell & Repair em manter a proximidade e a confiança que sempre a acompanharam.

Em conclusão...

A união entre a iSell & Repair e a iPremium representa um avanço significativo no setor da assistência tecnológica em Portugal. A marca iSell & Repair torna-se mais forte, mais competente e mais preparada para responder às exigências de um mercado cada vez mais diversificado. Com maior profundidade técnica, equipas reforçadas e capacidade para intervir em mais marcas, esta nova etapa coloca a iSell & Repair entre os nomes mais sólidos do setor.

Num momento em que a tecnologia é indispensável ao dia a dia, esta união oferece algo essencial: confiança. Uma confiança construída com experiência, conhecimento e a promessa de continuar a evoluir ao lado de quem mais precisa.