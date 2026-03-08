EUA lançam míssil capaz de transportar ogivas nucleares no Pacífico

Os Estados Unidos realizaram recentemente um teste com um míssil balístico intercontinental capaz de transportar ogivas nucleares. O lançamento ocorreu sobre o Oceano Pacífico e surge numa altura em que as tensões internacionais, especialmente com o Irão, continuam elevadas.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades norte-americanas, o teste teve como objetivo avaliar o desempenho, fiabilidade e precisão do sistema de mísseis estratégicos.

Teste envolveu um Minuteman III

O lançamento foi realizado a partir da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, utilizando um míssil Minuteman III, um dos pilares da dissuasão nuclear dos Estados Unidos.

Este tipo de míssil balístico intercontinental é capaz de percorrer milhares de quilómetros e, em situação real, pode transportar ogivas nucleares. No entanto, neste teste específico, o projétil não transportava qualquer carga nuclear, sendo utilizado apenas para avaliação técnica do sistema.

Após o lançamento, o míssil percorreu vários milhares de quilómetros até atingir o alvo definido numa zona de testes localizada nas Ilhas Marshall, no Pacífico.

De acordo com os responsáveis militares norte-americanos, este tipo de testes faz parte de um programa regular que já inclui centenas de lançamentos realizados ao longo das últimas décadas.

Apesar disso, a realização do teste ocorre num contexto geopolítico sensível. Analistas internacionais consideram que a iniciativa pode ser interpretada como um sinal estratégico de dissuasão dirigido a adversários globais, incluindo o Irão.

Testes fazem parte da estratégia de defesa

Os Estados Unidos realizam periodicamente ensaios com mísseis balísticos intercontinentais para garantir que os sistemas permanecem operacionais e preparados para responder a eventuais ameaças.

Estes testes não transportam ogivas nucleares e servem essencialmente para validar tecnologia, sistemas de navegação e capacidade de alcance.

Ainda assim, quando realizados num momento de elevada tensão internacional, acabam inevitavelmente por ganhar também um forte significado político e estratégico.