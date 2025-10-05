E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…
Nesta semana que passou, analisámos o novo HUAWEI Watch GT 6 Pro, falámos da chegada do novo rato Logitech MX Master 4, do Raspberry Pi 500+, do robô Charlotte, e muito mais.
Raspberry Pi 500+ all-in-one: microcomputador de 200 € para qualquer situação
Todos conhecem o Raspberry Pi e tudo o que este microcomputador consegue fazer. É uma máquina para todas as ocasiões, e que agora acaba de ser reinventada e renovada. É isso que o Raspberry Pi 500+ all-in-one PC consegue, ao ser o microcomputador de 200 € para todas as situações.
Saudades do ruído e vibrações? Yamaha cria motor falso para os gerar nas motas elétricas
Os veículos elétricos vieram mudar o mercado e o que este oferece aos condutores. São novos conceitos e novas capacidades que ainda estão a ser habituadas. A Yamaha quer mudar os paradigmas e facilitar a transição. Para isso criou um motor falso para que se emitam ruídos e vibrações nas motas elétricas da marca.
Logitech MX Master 4: lenda renasce com feedback tátil e maior produtividade
A Logitech anunciou hoje o lançamento do MX Master 4, a mais recente evolução da sua icónica série de ratos, concebido especificamente para profissionais criativos, programadores e utilizadores empresariais. O novo modelo promete redefinir a eficiência e o controlo ao introduzir, pela primeira vez, um sistema de feedback háptico personalizável e um software avançado para otimizar os fluxos de trabalho mais exigentes.
Hyundai aposta em robôs vestíveis para transformar a agricultura
A Hyundai Motor Group está a levar a robótica vestível para os campos agrícolas da Coreia. Em parceria com a Administração de Desenvolvimento Rural, a empresa quer melhorar a saúde dos agricultores e aumentar a eficiência com o exoesqueleto X-ble Shoulder.
Porque cultivar tumores no espaço pode ajudar a personalizar o tratamento do cancro
Uma startup de biotecnologia está a aproveitar o ambiente de microgravidade da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) para estudar como os tumores reais de pacientes crescem e respondem a medicamentos. Na Terra, este trabalho poderá dar origem a tratamentos mais precisos e personalizados.
Terra está em risco por causa de asteroides “invisíveis” escondidos perto de Vénus
No espaço partilhado pela órbita de Vénus, centenas de asteroides ainda não descobertos podem estar a orbitar o Sol, escondidos da nossa visão devido apenas à sua posição. Será que representam uma ameaça à Terra?
Ferrari Testarossa... surpresa! A besta voltou
O Ferrari Testarossa renasce, e a marca do cavallino rampante não poupou esforços. Quarenta anos depois de ter marcado os anos 80, o ícone de nome tão afiado como uma faca de cozinha regressa numa versão 849 que combina memória e exagero.
MASAI: o asfalto que pode pôr fim aos radares de velocidade
O material MASAI, desenvolvido com tecnologia de sensores avançados, reduz até 20% as emissões de CO2 e prolonga significativamente a vida útil do asfalto. Além disso, traz tecnologia para monitorizar em tempo real parâmetros críticos como a carga do tráfego ou a velocidade dos veículos. Será o princípio do fim dos radares?
HUAWEI Watch GT 6 Pro: análise ao novo smartwatch premium que marca o mercado
O HUAWEI Watch GT 6 Pro chegou a Portugal e promete tornar-se uma referência no mercado dos smartwatches. Descubra nesta análise detalhada a autonomia, funcionalidades de desporto e saúde, design premium e usabilidade deste relógio inteligente.
Robô com patas de aranha promete imprimir uma casa de 200 m² num único dia
Charlotte é um robô de construção concebido para construir casas de até 200 m² em apenas um dia, com uma velocidade equivalente a 100 pedreiros. Melhor ainda é que utiliza materiais reciclados.
Câmaras obrigatórias para "vigiar" condutores nos carros
Desde julho de 2024, todos os novos modelos de automóveis vendidos na União Europeia têm de integrar sistemas de monitorização do condutor (Driver Monitoring Systems – DMS). Mas afinal qual é o objetivo?
Huawei FreeBuds 7i: uma melhor experiência de cancelamento de ruído por menos de 100 euros
Os novos Huawei FreeBuds 7i já estão disponíveis em Portugal, com uma melhor experiência de cancelamento de ruído, áudio espacial imersivo ilimitado e chamadas com uma qualidade mais clara. O mais recente elemento da série "i" chega preparado para todas as dinâmicas do dia a dia, das mais silenciosas às mais caóticas.
Passo gigante na robótica: China desenvolve cabeça que gesticula como um humano
A robótica humanoide tem dado saltos gigantescos na agilidade e mobilidade, mas a verdadeira interação humana exige mais do que acrobacias. Uma empresa chinesa está agora a focar-se no elemento que faltava: expressões faciais realistas que prometem revolucionar a comunicação entre humanos e máquinas.