E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o novo HUAWEI Watch GT 6 Pro, falámos da chegada do novo rato Logitech MX Master 4, do Raspberry Pi 500+, do robô Charlotte, e muito mais.

Todos conhecem o Raspberry Pi e tudo o que este microcomputador consegue fazer. É uma máquina para todas as ocasiões, e que agora acaba de ser reinventada e renovada. É isso que o Raspberry Pi 500+ all-in-one PC consegue, ao ser o microcomputador de 200 € para todas as situações.

Os veículos elétricos vieram mudar o mercado e o que este oferece aos condutores. São novos conceitos e novas capacidades que ainda estão a ser habituadas. A Yamaha quer mudar os paradigmas e facilitar a transição. Para isso criou um motor falso para que se emitam ruídos e vibrações nas motas elétricas da marca.

A Logitech anunciou hoje o lançamento do MX Master 4, a mais recente evolução da sua icónica série de ratos, concebido especificamente para profissionais criativos, programadores e utilizadores empresariais. O novo modelo promete redefinir a eficiência e o controlo ao introduzir, pela primeira vez, um sistema de feedback háptico personalizável e um software avançado para otimizar os fluxos de trabalho mais exigentes.

A Hyundai Motor Group está a levar a robótica vestível para os campos agrícolas da Coreia. Em parceria com a Administração de Desenvolvimento Rural, a empresa quer melhorar a saúde dos agricultores e aumentar a eficiência com o exoesqueleto X-ble Shoulder.

Uma startup de biotecnologia está a aproveitar o ambiente de microgravidade da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) para estudar como os tumores reais de pacientes crescem e respondem a medicamentos. Na Terra, este trabalho poderá dar origem a tratamentos mais precisos e personalizados.

No espaço partilhado pela órbita de Vénus, centenas de asteroides ainda não descobertos podem estar a orbitar o Sol, escondidos da nossa visão devido apenas à sua posição. Será que representam uma ameaça à Terra?

O Ferrari Testarossa renasce, e a marca do cavallino rampante não poupou esforços. Quarenta anos depois de ter marcado os anos 80, o ícone de nome tão afiado como uma faca de cozinha regressa numa versão 849 que combina memória e exagero.

O material MASAI, desenvolvido com tecnologia de sensores avançados, reduz até 20% as emissões de CO2 e prolonga significativamente a vida útil do asfalto. Além disso, traz tecnologia para monitorizar em tempo real parâmetros críticos como a carga do tráfego ou a velocidade dos veículos. Será o princípio do fim dos radares?

O HUAWEI Watch GT 6 Pro chegou a Portugal e promete tornar-se uma referência no mercado dos smartwatches. Descubra nesta análise detalhada a autonomia, funcionalidades de desporto e saúde, design premium e usabilidade deste relógio inteligente.

Charlotte é um robô de construção concebido para construir casas de até 200 m² em apenas um dia, com uma velocidade equivalente a 100 pedreiros. Melhor ainda é que utiliza materiais reciclados.

Desde julho de 2024, todos os novos modelos de automóveis vendidos na União Europeia têm de integrar sistemas de monitorização do condutor (Driver Monitoring Systems – DMS). Mas afinal qual é o objetivo?

Os novos Huawei FreeBuds 7i já estão disponíveis em Portugal, com uma melhor experiência de cancelamento de ruído, áudio espacial imersivo ilimitado e chamadas com uma qualidade mais clara. O mais recente elemento da série "i" chega preparado para todas as dinâmicas do dia a dia, das mais silenciosas às mais caóticas.

A robótica humanoide tem dado saltos gigantescos na agilidade e mobilidade, mas a verdadeira interação humana exige mais do que acrobacias. Uma empresa chinesa está agora a focar-se no elemento que faltava: expressões faciais realistas que prometem revolucionar a comunicação entre humanos e máquinas.