HUAWEI Watch GT 6 Pro: análise ao novo smartwatch premium que marca o mercado

O HUAWEI Watch GT 6 Pro chegou a Portugal e promete tornar-se uma referência no mercado dos smartwatches. Descubra nesta análise detalhada a autonomia, funcionalidades de desporto e saúde, design premium e usabilidade deste relógio inteligente.

Design e ecrã AMOLED impressionam à primeira vista

O HUAWEI Watch GT 6 Pro distingue-se pela utilização de materiais premium que conjugam robustez e elegância. O corpo é construído em titânio de qualidade aeronáutica, a superfície é protegida por vidro de safira altamente resistente a riscos e a traseira recorre a cerâmica nanocristalina, que oferece maior conforto no contacto com a pele.

Com dimensões de 45,6 milímetros e um peso que varia entre 50 e 80 gramas, dependendo da bracelete escolhida, este smartwatch apresenta-se sólido sem ser desconfortável.

O ecrã AMOLED de 1,47 polegadas, com resolução de 466×466 píxeis, impressiona pela nitidez e, sobretudo, pelo brilho máximo de 3000 nits. Assim garante legibilidade em qualquer ambiente, mesmo sob luz solar intensa.

Autonomia que redefine o conceito de bateria

A autonomia é um dos maiores argumentos do novo HUAWEI Watch GT 6 Pro. De acordo com a marca, o smartwatch pode alcançar até 21 dias de utilização em modo leve ou cerca de 40 horas quando o GPS está ativo em treinos contínuos.

Na utilização dada nesta análise verificou-se um consumo muito reduzido, demonstrando uma gestão energética eficiente. Para quem está habituado a carregar o smartwatch todos os dias ou a cada dois dias, esta diferença representa uma evolução clara e liberta o utilizador da presença constante do carregador.

Monitorização avançada de saúde e bem-estar

A Huawei dotou o Watch GT 6 Series com o novo sistema TruSense, que integra várias funções ligadas à saúde e ao bem-estar. Este smartwatch consegue avaliar os níveis de stress, a variabilidade da frequência cardíaca (HRV) e até a rigidez arterial.

Entre as principais medições estão a contínua da frequência cardíaca, a leitura dos níveis de oxigénio no sangue (SpO₂), a realização de eletrocardiogramas (ECG) e a monitorização da qualidade do sono, incluindo fases leves, profundas e REM.

Uma das novidades é a monitorização emocional, agora mais detalhada, que reconhece até 12 estados distintos.

Para utilizadores de atividades em altitude, o smartwatch é capaz de avaliar o risco de doença de montanha através da análise de métricas fisiológicas como a saturação de oxigénio e a frequência cardíaca.

Desporto é dos elementos em primeiro plano

O HUAWEI Watch GT 6 Pro foi concebido como um smartwatch completo para desporto, cobrindo tanto os treinos ocasionais como a preparação de atletas mais exigentes. No total, oferece mais de 100 modos de atividade física, abrangendo corrida, natação, ciclismo, trail, esqui e golfe, entre muitos outros.

O modo Ciclismo é a grande novidade desta geração e introduz métricas inovadoras, como a potência virtual calculada sem recurso a potenciómetro externo. A funcionalidade que transforma o smartphone num verdadeiro computador de bicicleta, exibindo dados em tempo real como velocidade, cadência e inclinação, reforça a vocação do relógio para os treinos sobre duas rodas. A deteção de quedas, associada ao envio de alertas SOS, reforça a vertente da segurança.

Na corrida, o smartwatch fornece informação detalhada sobre ritmo, distância e frequência cardíaca, ao mesmo tempo que apresenta um recurso muito útil: a análise de nível em tempo real. Esta converte o esforço feito em subidas e descidas para um equivalente em corrida em plano, ajudando a gerir melhor a intensidade do treino.

Para os adeptos de trail running, o HUAWEI Watch GT 6 Pro disponibiliza métricas adicionais, como gráficos de tendências de altitude, estimativas de tempo de chegada a pontos de controlo e análise em tempo real da inclinação do terreno. A precisão do GPS, reforçada pelo Sistema de Posicionamento Sunflower da Huawei, contribui para uma navegação segura mesmo em locais de difícil acesso.

Perfeito para muitas mais modalidades

No caso da natação, o relógio garante resistência à água (certificação IP69 e 5ATM) e consegue registar distâncias, estilos de braçada, ritmo médio e até a frequência cardíaca dentro de água. É uma vantagem para quem procura acompanhar a evolução em piscina ou em águas abertas.

O modo Golfe é outro dos destaques e oferece acesso a mais de 15 mil mapas de campos em todo o mundo. As ferramentas permitem medir a distância até aos greens, identificar obstáculos como bunkers ou lagos e analisar a trajetória das tacadas, ajudando a refinar a técnica de jogo.

A versatilidade do HUAWEI Watch GT 6 Pro estende-se ainda a modalidades como caminhadas, ginásio, yoga, esqui e treino funcional, tornando-o num aliado para quem gosta de variar o tipo de atividade física.

Em todas estas modalidades, é possível personalizar os ecrãs de treino, exibindo até seis métricas por página, o que facilita o acompanhamento em tempo real e adapta o smartwatch a diferentes necessidades desportivas.

Software, notificações e conectividade

O smartwatch funciona com o sistema HarmonyOS e integra-se com o smartphone através da aplicação HUAWEI Health, compatível com Android e iOS. A gestão de notificações revelou-se eficaz, permitindo a leitura e respostas rápidas através de mensagens predefinidas ou até da utilização de um teclado no ecrã.

O HUAWEI Watch GT 6 Pro inclui ainda funcionalidades como chamadas de voz, controlo remoto de música, bússola, barómetro, cronómetro e temporizador. Uma das apostas mais interessantes é a integração de pagamentos via NFC, que já podemos usar em Portugal através da aplicação Quicko Wallet.

Conclusão: uma proposta sólida para 2025

O HUAWEI Watch GT 6 Pro reúne vários pontos fortes que se destacam desde cedo na utilização. Uma autonomia que pode atingir as três semanas, um design premium construído com materiais de alta qualidade, um ecrã AMOLED de luminosidade impressionante e uma vasta oferta de métricas desportivas e de saúde.

Este smartwatch afirma-se como um dos mais completos do mercado em 2025. A sua integração fácil com qualquer sistema (Android ou iOS) elevam-no como o smartwatch perfeito para todos os utilizadores. A sua versatilidade, torna-o a eleição para todos os momentos e é, sem dúvida, a escolha sólida para quem procura um dispositivo versátil, elegante e fiável.

O HUAWEI Watch GT 6 Pro já está disponível em Portugal a partir de 379 € e chega com uma campanha especial: 60 € de desconto até 2 de novembro com o cupão A60PPLGT na Huawei Store

HUAWEI Watch GT 6 Pro: Galeria de imagens