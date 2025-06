Análise EA SPORTS F1 25 (Playstation 5)

A nova temporada de Fórmula 1 já começou nas consolas e PCs em todo o Mundo, com o lançamento de EA SPORTS F1 25, no final de maio. O Pplware já teve o privilégio de experimentar toda a adrenalina e emoção que o jogo oficial da FIA Formula One World Championship traz e....

Trata-se de uma das séries de desporto motorizados mais antigas e mais icónicas dos videojogos. Com um historial em crescendo em realismo, autenticidade e inovação, EA SPORTS F1 25 é um mundo dentro do mundo da Fórmula 1 e na edição que acaba de chegar, essa divisão, acaba de se tornar um pouco mais esbatida.

Tal como acontece em todas as novas temporadas de Fórmula 1, a série F1 regressa e traz consigo toda um novo carregamento de adrenalina e intensidade que os amantes de Fórmula 1 exigem e procuram no jogo. Com muitas novidades e ainda mais melhorias, F1 25 sai da reta da partida a acelerar a bom ritmo e com certeza de que vai chegar em 1º à reta da meta. Será que o consegue?

A resposta, desde já, é Sim. F1 25 é o digno e valioso Jogo Oficial da FIA Formula One World Championship, deste ano e com todo o mérito próprio. A Codemasters continua de parabéns.

A edição deste ano tem muitas features e conteúdos novos que contribuem largamente para o sucesso do jogo. São vários os exemplos, como por exemplo, o regresso de Braking Point, a novela que a Codemasters imortalizou na edição de F1 2021. Com uma narrativa obviamente direcionada para o mundo altamente competitivo e emocionante da Fórmula 1, a edição deste ano leva os jogadores a participar em momentos marcantes de uma nova época, onde não vão faltar momentos de forte densidade ética e moral.

Como é conhecido pelos fãs da série, controlamos a equipa (Konnersport) que, ao longo e 15 episódios repletos de momentos dentro (e fora) da pista, terá de saber lidar com toda a montanha-russa que uma temporada de Fórmula 1 apresenta.... incluindo momentos e eventos inesperados.

Braking Point, tal como o conhecemos, está de regresso!

É claro que seria demasiado leviano da nossa parte, falarmos de F1 25 e não referirmos o filme que se avizinha. Tal como vimos aqui, está prestes a estrear o filme F1: The Movie, com Brad Pitt no principal papel. Esta longa metragem, que também retrata o competitivo e impiedoso mundo da Formula 1, viu o jogo oficial de FIA Formula One World Championship associar-se desde bem cedo.

Mas mais que um mero apoio virtual, a Electronic Arts foi mais além e, no Modo Carreira de F1 25, chega mesmo a permitir que os jogadores compitam pela equipa da APXGP (Apex Grand Prix) e vistam o uniforme de Brad Pitt ou Damson Ibris (ou dos dois) no modo Carreira. Mas mais... existe ainda uma opção de jogo denominada de "F1 The Movie", na qual é possível reviver alguns momentos marcantes do filme que se avizinha.

F1 25 convida os jogadores a reviver algumas das passagens mais icónicas do filme F1: The Movie

"F1 25 oferece mais maneiras aos jogadores para contarem a sua história de F1, desde lutar pelo Campeonato Mundial até garantir um lugar na primeira fila e interagir com o filme de corrida do verão", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "Com recursos baseados em histórias em Braking Point e F1 The Movie, assumir a liderança em My Team de Equipa e Piloto, ou a saltar para o Mundo da F1 com uma infinidade de desafios pequenos, melhorias de personalização, jogabilidade multiplayer e cooperativa, F1 25 é uma ação completa e descarada para todos os fãs da competição."

Outras das principais curiosidades da edição de F1 deste ano, consiste na inclusão da possibilidade de se competir em algumas pistas, no sentido contrário ao real. É algo que, apesar de parecer pouco natural numa primeira abordagem, acaba por tornar a condução nessas pistas (Silverstone, Zandvoort e Austria’s Red Bull Ring) bastante entusiasmante, acrescendo dificuldade a pistas que, à partida, já dominamos.

É claro que ao se falar da série EA SPORTS F1, não poderia deixar de referir um dos modos mais entusiasmantes, o MyTeam. O modo carreira está de regresso e intensifica ainda mais o elemento de gestão ao permitir ao jogador tornar-se no dono (gestor) de uma nova scuderia.

O jogador, caso escolha essa opção, passa a ter à sua disponibilidade a área corporativa da equipa, procedendo a gestão da mesma em todos os aspetos mas, continuando mesmo assim a pilotar como um dos dois pilotos.

Enquanto proprietário da scuderia (que pode ser criada de raiz), a nova personagem tem as suas próprias competências e traços de personalidade que faz com que acaba por ser parte integrante e influenciadora na gestão e evolução da mesma.

Os processos de Research e Desenvolvimento de novas peças entretanto pesquisadas, foram separados em duas opções distintas o que faz algum sentido. Garante, nem que seja, uma gestão independente da pesquisa e da implementação de novos componentes entretanto pesquisados.

MyTeam continua a ser um dos modos principais de EA SPORTS F1 25 combinando a adrenalina do asfalto, com a ponderação da gestão de recursos.

Esta continua a ser uma área importante para garantir a competitividade dos nossos carros e que tem ainda outra alteração importante, que é a possibilidade de alocar as novas peças no carro de determinado piloto específico.

E isso é importante na época dos dois pilotos da equipa, uma vez que podemos alternar entre os dois na condução nos fins de semana de corrida.

Por outro lado, há que olhar com atenção para o apoio dos fãs, o que envolve a gestão das nossas próprias Rivalidades. A constante e continua melhoria do nosso posicionamento perante os fãs, será sempre algo a ter em conta, pois alcançando objetivos e vencendo rivalidades, a nossa equipa vai conseguindo singrar na modalidade e dessa forma trazer mais dinheiro e fama à nossa scuderia.

O UI (User Interface) desta nova edição, com menus novos e opções acima indicadas, acaba por revelar um MyTeam mais dinâmico e mais vivo. O próprio Quartel-General da nossa equipa aparenta encontrar-se em constante evolução.

MyTeam apresenta o proprietário da Scuderia como elemento ativo da equipa

Um outro ponto de elevação de F1 25, refere-se ao uso da tecnologia LIDAR. Trata-se de uma nova tecnologia de reconhecimento espacial que utiliza feixes de laser para medir distâncias e movimentos com precisão, permitindo a criação de mapas tridimensionais detalhados. São seis, os circuitos (Bahrein, Miami, Melbourne, Suzuka, Imola e Silverstone) que foram digitalizados durante os fins de semana de corrida com recurso ao LIDAR.

Através de milhões de dados recolhidos, a tecnologia LIDAR entrega com tremenda precisão todos os pormenores das pistas, desde pormenores da superfície do asfalto e alturas dos barreiras de pista, e até o posicionamento das torres de transmissão, edifícios, árvores e folhagens. Visualmente, o jogo encontra-se simplesmente fantástico !

Um dos aspetos mais importantes num jogo de condução, prende-se com a física dos carros e os seus comportamentos na estrada "virtual", e os responsáveis da Codemasters sabem disso, claro! Com anos e anos de experiência na criação dos melhores simuladores de Fórmula 1 e de Rally, continuam, ano após ano, a tentar atingir aquela perfeição que parece cada vez mais próxima, mas mesmo assim, tão distante.

A tentativa de reproduzir na perfeição, o comportamento de veículos e dos diversos componentes que os formam, é a procura do Santo Graal que a Codemasters incessantemente persegue e a edição deste ano trouxe, novamente, melhorias neste capitulo.

A condução dos carros parece um pouco mais complicada de controlar e dominar. Os momentos e intensidade de aceleração após as curvas, assim como a forma como essas mesmas são abordadas pelo jogador, encontram-se, um pouco mais orgânicos e mais difíceis de dominar. Isto faz, claro está, com que os jogadores tenham uma maior tendência para uma abordagem mais defensiva o que, por sua vez, se traduz, em momentos de perda de milissegundos perigosamente importantes.

Estes e muitos outros avanços na física da condução dos carros, em conjunto com mudanças na condução, foram testados no pré-lançamento por pilotos de eSports e pela comunidade da F1, que garantiram uma maior fiabilidade em cada solavanco e mudança de elevação, simulando dessa forma o que sentem os verdadeiros pilotos de Fórmula 1.

Por outro lado, o jogo deste ano, proporciona ainda uma tremenda capacidade de personalização com um novo sistema de edição de veículos. Os números dos condutores recebem uma revisão visual com novas fontes e cores. Os jogadores podem dar vida às suas personalidades com a liberdade de mover, girar e redimensionar designs com variantes para desbloquear ao longo do videojogo e usar em My Team e F1 World.

Os jogadores também podem usar as animações de patrocinadores recentemente introduzidas, construídas à volta da identidade visual das marcas fictícias no videojogo, juntamente com novos números de pilotos que recebem uma revisão visual com novas fontes e cores personalizáveis, para criar os designs de veículos mais autênticos que a franquia já entregou.

EA SPORTS F1 25, o videojogo oficial do 2025 FIA Formula One World Championship™, e está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Não outra forma de dizer. EA SPORTS F1 25 continua o legado da série de Fórmula 1 mais completa e mantém a fasquia bem alta. Trata-se da melhor e mais completa experiência de Fórmula 1 e assim continuará a ser durante esta temporara. É caso para dizer que, tal como a música da Britney Spears, "Ooopppsss, Codemasters have done it again!"