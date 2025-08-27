Huawei Watch GT 6: o trunfo da marca para os amantes de desporto ao ar livre

A Huawei tem apostado na monitorização de desporto ao ar livre, como golfe, respondendo aos utilizadores fisicamente ativos, que procuram formas de acompanhar e melhorar o seu desempenho. Entretanto, o próximo Watch GT 6 chegará como um verdadeiro trunfo da marca neste campo, conforme mostra um novo teaser.

Apesar das novidades que a Huawei planeia lançar, em setembro, é no seu novo Watch GT 6 que o evento do próximo dia 19 se vai focar.

O novo modelo introduzirá melhorias que a marca descreve como revolucionárias em matéria de resistência e de funcionalidades de nível profissional para atividades ao ar livre.

Sob o mote "Ride the Wind", a Huawei deverá entregar um smartwatch com uma capacidade aprimorada para acompanhar o utilizador em atividades potencialmente baseadas na velocidade, desde ciclismo, esqui, corrida e golfe.

Aliás, o foco dado à monitorização deste último foi já um sucesso, aquando do lançamento do Huawei Watch GT 5 Pro.

Bateria maior, GPS melhorado e... temos de esperar para conhecer

A par de uma bateria mais larga, que deverá durar um número misterioso, mas generoso, de dias entre cargas, o Huawei Watch GT 6 deverá chegar com GPS melhorado, para uma monitorização mais completa dos desportos ao ar livre.

Entretanto, não são conhecidos muitos detalhes sobre esta novidade a chegar ao catálogo da Huawei. Contudo, sabe-se que a marca está a apostar fortemente numa resposta adequada para as necessidades dos entusiastas do desporto ao ar livre.