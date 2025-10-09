Ferrari Elettrica com mais de 1000 cv! Novos detalhes sobre o veículo elétrico da italiana

Num lançamento controverso, por se tratar de um nome muito forte no campo dos automóveis desportivos, a Ferrari revelou detalhes sobre o seu primeiro modelo movido a bateria. A data estava marcada e, a 9 de outubro, a fabricante italiana, levantou o véu. Ligeiramente, pelo menos.

Com o nome temporário Elettrica, a Ferrari desvendou detalhes sobre o seu primeiro modelo elétrico. Após alguns avanços e recuos, a marca revelou, agora, um chassis pronto para produção, com suspensão, sistema de bateria e motores.

Apesar de o mercado esperar todos os pormenores, a Ferrari está a lançar o produto em três partes: esta foi a primeira parte, e as dois e três ocorrerão no primeiro e segundo trimestres de 2026.

O que o elétrico da Ferrari promete aos entusiastas da velocidade?

Conforme avançado, não é certo se será um sedã, uma carrinha ou um SUV, mas o design está definido: o carro elétrico da Ferrari terá quatro portas, uma distância entre eixos de 2959 mm e um peso de pouco menos de 2313 kg.

A bateria de 800 v e o sistema de tração consistem em quatro motores elétricos que foram desenvolvidos e estão a ser montados internamente.

Entretanto, o sistema de suspensão é a terceira geração do sistema de suspensão ativa que a Ferrari desenvolveu em conjunto com a Multimatic.

Vista pela primeira vez no Purosangue, possui um parafuso de esfera central dentro do corpo aparente do "amortecedor", controlado por um motor elétrico, em vez de uma mola.

No centro do grupo motopropulsor estão os motores elétricos, e há dois deles por eixo que podem ser controlados independentemente.

O elétrico será principalmente de tração integral, mas os motores dianteiros podem ser desconectados para criar tração traseira, selecionando o modo e-Manettino adequado, no volante.

Embora não diga quanto é que o Elettrica irá produzir no modo Performance Launch mais alto, a Ferrari revelou que será "superior a 1000 cv".

Separadamente, a Ferrari revelou que o eixo dianteiro pode produzir até 282 cavalos de potência e o traseiro pode gerar até 831 cavalos. Ora, contas feitas, o limite superior da potência total pode chegar a 1113 cavalos de potência.

Sobre a aceleração dos 0 aos 100 km/h, a Ferrari mencionou que o seu elétrico demorará 2,5 segundos, com uma velocidade máxima de 310 km/h.

A bateria, de 122 kWh, promete mais de 530 km de autonomia, podendo ser carregada a uma potência máxima de 350 kW.

E o som deste desportivo elétrico da Ferrari?

Pouco se sabe. Ou, pelo menos, pouco foi mostrado. No entanto, a Ferrari revelou que os seus engenheiros exploraram uma fonte autêntica de ruído, com um ponto rígido no conjunto do motor traseiro, que vibra proporcionalmente em relação à carga do motor, velocidade e até direção.

Eles captam essa vibração com um acelerómetro e, em seguida, usam o sinal resultante como um amplificador de guitarra elétrica.

Entretanto, a Ferrari parece estar empenhada em avançar com os seus planos para atrair novos clientes para o Elettrica, tendo afirmado que há já pessoas à espera para comprá-lo.