Hyundai aposta em robôs vestíveis para transformar a agricultura

A Hyundai Motor Group está a levar a robótica vestível para os campos agrícolas da Coreia. Em parceria com a Administração de Desenvolvimento Rural, a empresa quer melhorar a saúde dos agricultores e aumentar a eficiência com o exoesqueleto X-ble Shoulder.

Em colaboração com a Administração de Desenvolvimento Rural da Coreia (RDA), a Hyundai Motor Group (HMG) vai expandir a utilização do robô vestível X-ble Shoulder, um exoesqueleto robótico criado para reduzir o esforço físico e aumentar a eficiência no setor agrícola.

Parceria para inovação agrícola

No dia 23 de setembro, a Hyundai Motor Group assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a RDA no Centro de Investigação e Desenvolvimento de Uiwang.

O acordo tem como objetivo reforçar a saúde e segurança dos agricultores, ao mesmo tempo que promove maior eficiência operacional nas explorações agrícolas.

Segundo Heui Won Yang, Presidente e responsável pela Divisão de I&D da HMG, o X-ble Shoulder é resultado de anos de compromisso em apoiar trabalhadores de vários setores.

Com esta colaboração, esperamos reduzir a carga exercida sobre as articulações dos ombros dos agricultores e contribuir para um ambiente agrícola mais sustentável.

Testes comprovam redução do esforço físico

Em ensaios realizados em maio e setembro deste ano, em parceria com a RDA, o Robotics LAB da HMG avaliou a eficácia do exoesqueleto em tarefas intensas que envolvem esforço ao nível dos ombros.

Através de sensores de eletromiografia, verificou-se que a ativação muscular do deltóide foi reduzida em cerca de 22%, provando a capacidade do robô vestível para aliviar a carga física sobre os agricultores.

Expansão e validação no terreno

O plano conjunto entre a HMG e a RDA inclui a realização de demonstrações em campo, a criação de conteúdos educativos e a promoção do uso do X-ble Shoulder junto das comunidades agrícolas.

A RDA ficará responsável por identificar necessidades no setor e facilitar a ligação a parceiros estratégicos, acelerando a adoção desta tecnologia.

Do campo para outras indústrias

Desde o lançamento do X-ble Shoulder, em novembro de 2024, a Hyundai Motor Group tem explorado a sua aplicação em vários setores, incluindo a indústria transformadora, construção, construção naval e transportes.

A tecnologia já foi implementada em clientes como a Korean Air, Korea Railroad Corporation (KORAIL), Hyundai Transys e Hyundai Rotem, mostrando o potencial dos robôs vestíveis para melhorar as condições de trabalho em diferentes áreas.