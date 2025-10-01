Android Auto já pode filtrar chamadas e fazer anotações enquanto conduz

A Google continua a melhorar a sua proposta dedicada aos automóveis com novas funcionalidades e melhorias gerais. Agora, traz uma atualização ao Android Auto que adiciona o filtrar de chamadas e anotações automáticas, funcionalidades que melhoram a segurança e ajudam a evitar distrações durante a condução.

A Google quer tornar a condução com o Android Auto ainda mais cómoda e segura. Para isso, a empresa acaba de anunciar a chegada de duas ferramentas muito aguardadas pela comunidade de utilizadores. Falamos das novas capacidades de filtragem de chamadas e registo de notas de chamadas.

Estas características reduzirão as distrações ao conduzir e tornarão mais fácil para os condutores acompanharem conversas importantes. Isto sem tirar os olhos da estrada. Por um lado, a triagem de chamadas permite que o sistema identifique quem está a tentar entrar em contacto com o condutor e o motivo da chamada antes deste decidir atender.

Esta nova funcionalidade ajuda os condutores a manterem o foco na estrada. O Android Auto vai pergunta ao autor da chamada a sua identidade e o motivo da mesma. Após isso, é exibida a resposta no ecrã para que o condutor possa optar por aceitar ou recusar.

Por outro lado, as notas de chamada geram um resumo automático do contexto da conversa. Isto é ideal para quem não consegue tirar notas enquanto conduz. Este é um recurso especialmente útil para as pessoas que fazem chamadas de trabalho a partir do carro.

Com estas duas novas funcionalidades, a Google reforça o seu compromisso com uma experiência de condução mais confortável e segura. As funcionalidades serão lançadas gradualmente, começando pelos utilizadores de telefones Pixel.

Provavelmente algumas das novidades vão estar também dependentes dos mercados e da política da Google para a sua implementação. Naturalmente que a empresa quererá alargar ao máixmo de utilizadores, para assim dar a todos a mesma experiência de utilização.