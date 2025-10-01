Microsoft lança atualização de 2025 do Windows 11! Estas são as novidades
A Microsoft lançou mais uma das suas atualizações. Desta vez temos presente o Windows 11 25H2, a atualização do outono de 2025, com melhorias na IA, segurança e um modelo de instalação mais rápido. Esta está ainda limita da a alguns utilizadores, mas em breve todos vão ter acesso.
Chegou a atualização do outono de 2025
A Microsoft lançou a sua nova atualização do Windows 11 para 2025. Como faz todos os anos, a gigante tecnológica oferece uma nova versão do sistema operativo com melhorias e correções para os problemas existentes. No caso do Windows 11 2025H2, as alterações são mínimas, embora se concentrem em duas áreas cruciais para o seu futuro: a IA e a segurança.
A Microsoft confirmou o lançamento do Windows 11 25H2, a atualização de outono. Tal como antes, optou por distribuir a atualização apenas aos utilizadores com a opção de receber atualizações assim que estas estão disponíveis ativa. A Microsoft está ciente de que estes patches incluem frequentemente bugs ou problemas de desempenho, pelo que avança lentamente.
Today, we are announcing the availability of the Windows 11 2025 Update, also referred to as Windows 11, version 25H2. 🎉
(🧵1/7) pic.twitter.com/KTCRFKj0Zm
— Windows Update (@WindowsUpdate) September 30, 2025
O Windows 11 25H2 traz melhorias importantes
Uma das primeiras coisas que chama a atenção no Windows 11 25H2 é a ausência de novas funcionalidades. Comparando com a versão 24H2, este lançamento não traz grandes alterações para o utilizador final. Não existem novas aplicações, suporte nativo para outros tipos de ficheiros ou ajustes nas secções do sistema operativo que mais utilizamos, como o menu Iniciar ou a barra de tarefas.
O Windows 11 25H2 apresentou melhorias na deteção de vulnerabilidades, tanto em tempo de compilação como em tempo de execução. A segurança contou ainda com a adição de IA para uma programação segura, além da adesão rigorosa ao Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro (SDL). A Microsoft refere que concebeu esta versão para abordar e mitigar futuras ameaças de segurança.
Availability of version 25H2 begins today via a controlled feature rollout for eligible devices running Windows 11, version 24H2 for users who have already turned on the “Get the latest updates as soon as they’re available” toggle.https://t.co/bJsYN61dCA
(🧵3/7)
— Windows Update (@WindowsUpdate) September 30, 2025
Microsoft agilizou estas instalações
Esta nova atualização também remove algumas aplicações e componentes. Como noticiado há alguns meses, o Windows 11 abandonou o PowerShell 2.0, um componente clássico que substituiu o Comando Prompt no Windows 7. A Microsoft esperou até agora para o remover do sistema operativo, juntamente com a linha de comandos do Windows Management Instrumentation (WMIC).
Para além destes ajustes e do suporte Wi-Fi 7 ou da capacidade de desinstalar aplicações pré-instaladas da Microsoft em computadores empresariais, a grande mudança no Windows 11 25H2 é o seu modelo de entrega. Esta atualização é distribuída como um pacote de ativação eKB, uma tecnologia que permite atualizar de uma versão para outra com apenas um reinício.
Estas novidades estão ainda limitadas a alguns
O Windows 11 25H2 estará disponível a partir de hoje através de uma distribuição controlada. Para aceder à atualização, terá de ativar a opção “Obter as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis” no Windows Update, nas Definições do Windows 11.
Quem preferir esperar, poderá instalar o Windows 11 25H2 a partir de 14 de outubro de 2025, através do Windows Update. De notar que caso não tiver presente a versão 24H2, o computador necessitará de uma reinstalação completa.