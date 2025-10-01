Microsoft lança atualização de 2025 do Windows 11! Estas são as novidades

A Microsoft lançou mais uma das suas atualizações. Desta vez temos presente o Windows 11 25H2, a atualização do outono de 2025, com melhorias na IA, segurança e um modelo de instalação mais rápido. Esta está ainda limita da a alguns utilizadores, mas em breve todos vão ter acesso.

Chegou a atualização do outono de 2025

A Microsoft lançou a sua nova atualização do Windows 11 para 2025. Como faz todos os anos, a gigante tecnológica oferece uma nova versão do sistema operativo com melhorias e correções para os problemas existentes. No caso do Windows 11 2025H2, as alterações são mínimas, embora se concentrem em duas áreas cruciais para o seu futuro: a IA e a segurança.

A Microsoft confirmou o lançamento do Windows 11 25H2, a atualização de outono. Tal como antes, optou por distribuir a atualização apenas aos utilizadores com a opção de receber atualizações assim que estas estão disponíveis ativa. A Microsoft está ciente de que estes patches incluem frequentemente bugs ou problemas de desempenho, pelo que avança lentamente.

O Windows 11 25H2 traz melhorias importantes

Uma das primeiras coisas que chama a atenção no Windows 11 25H2 é a ausência de novas funcionalidades. Comparando com a versão 24H2, este lançamento não traz grandes alterações para o utilizador final. Não existem novas aplicações, suporte nativo para outros tipos de ficheiros ou ajustes nas secções do sistema operativo que mais utilizamos, como o menu Iniciar ou a barra de tarefas.

O Windows 11 25H2 apresentou melhorias na deteção de vulnerabilidades, tanto em tempo de compilação como em tempo de execução. A segurança contou ainda com a adição de IA para uma programação segura, além da adesão rigorosa ao Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro (SDL). A Microsoft refere que concebeu esta versão para abordar e mitigar futuras ameaças de segurança.

Microsoft agilizou estas instalações

Esta nova atualização também remove algumas aplicações e componentes. Como noticiado há alguns meses, o Windows 11 abandonou o PowerShell 2.0, um componente clássico que substituiu o Comando Prompt no Windows 7. A Microsoft esperou até agora para o remover do sistema operativo, juntamente com a linha de comandos do Windows Management Instrumentation (WMIC).

Para além destes ajustes e do suporte Wi-Fi 7 ou da capacidade de desinstalar aplicações pré-instaladas da Microsoft em computadores empresariais, a grande mudança no Windows 11 25H2 é o seu modelo de entrega. Esta atualização é distribuída como um pacote de ativação eKB, uma tecnologia que permite atualizar de uma versão para outra com apenas um reinício.

Estas novidades estão ainda limitadas a alguns

O Windows 11 25H2 estará disponível a partir de hoje através de uma distribuição controlada. Para aceder à atualização, terá de ativar a opção “Obter as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis” no Windows Update, nas Definições do Windows 11.

Quem preferir esperar, poderá instalar o Windows 11 25H2 a partir de 14 de outubro de 2025, através do Windows Update. De notar que caso não tiver presente a versão 24H2, o computador necessitará de uma reinstalação completa.