Windows 11: Microsoft vai reinventar completamente a barra de tarefas

2 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. cK says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 12:52

    Volta e vira, mais uma mudança na barra de tarefas. Deveriam era de dedicar-se à segurança e fiabilidade do sistema operativo e das apps. Remover a tralha da IA também era uma medida bemvinda…

  2. Manuel da Rocha says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 12:58

    Estão a seguir, o que queriam fazer, no Windows 10. Colocar mais, e mais, programas, a correr, em fundo. O mesmo fizeram, com o Edge, que é preciso desactivar, o Discovery, para evitar as 400000 páginas, de abrir, ao abrir, o navegador.
    Com o win10, tive de andar, ás voltas, porque aquela coisa as “notícias, clima e eventos”, ocupava a barra, mudando milhões de vezes, que dava para distrair. Removia-se, no registo, update, lá voltava… sendo que mudava de sítio, no registo, para dificultar, a desactivação.
    Cheguei a usar o Menu Classic, para evitar o lixo todo, do menu iniciar. Porque razão vemos 10000 mosaicos, que não tem uso? Ou os menus e sub-menus, ordenados, dependendo da linguagem, activa?
    Agora querem regressar… que voltem ao Windows 7, onde o menu tinha 100%, de uso e a barra dava para colocar, só aquilo que se usa (99,999% só usam 5-6 programas e não precisam de 1000000 apps, instaladas).

