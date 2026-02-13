Windows 11: Microsoft vai reinventar completamente a barra de tarefas
A Microsoft precisa de salvar o Windows 11. A empresa de Redmond prometeu melhorar a estabilidade do seu sistema operativo até 2026. E, para satisfazer os utilizadores, a gigante do software vai abordar a sua tão criticada barra de tarefas.
Microsoft vai reinventar a barra de tarefas
Há vários meses que a Microsoft está com problemas. O seu sistema operativo é criticado por todos, pela falta de estabilidade, mas também pela tendência para integrar recursos de IA que ninguém quer. É preciso dizer que os recentes bugs recorrentes nas últimas atualizações do Windows 11 certamente não ajudaram em nada.
Obrigada a admitir as enormes deficiências do seu sistema operativo, a Microsoft prometeu corrigir as falhas. Este será o ano da renovação do Windows 11 e, para alcançar este objetivo, está a fazer de tudo. A empresa, que ouve finalmente os seus utilizadores, prevê abordar uma das principais desvantagens deste Windows: a sua barra de tarefas.
Desde o seu lançamento em outubro de 2021, o Windows 11 tem sido alvo de fortes críticas pelos utilizadores devido aos retrocessos. Entre eles, a mudança no comportamento da barra de tarefas. Até ao Windows 10, este elemento central da navegação do Windows podia ser redimensionado e até reposicionado no ecrã.
Windows 11 mais personalizável para todos
Mas no Windows 11, a Microsoft bloqueou tudo. Modificou o menu Iniciar para o centrar no ecrã, bloqueou completamente as opções de personalização da barra de tarefas. Assim, tornou-se impossível alterar o seu tamanho ou movê-la para a parte superior ou para os lados do ecrã.
Para justificar as alterações, a Microsoft explicou que a nova barra de tarefas do Windows 11 foi reconstruída de raiz. Estas explicações foram consideradas inaceitáveis por muitos. Parece improvável que as equipas de engenharia da Microsoft não consigam oferecer personalização à barra de tarefas do Windows 11.
Segundo o que se sabe, a Microsoft trabalha afincadamente numa reformulação da barra de tarefas do Windows 11. O projeto, a que a Microsoft terá dado prioridade, poderá ser apresentado no verão. A empresa já tomou várias iniciativas para tentar melhorar alguns dos aspetos mais criticados do seu sistema operativo.
Volta e vira, mais uma mudança na barra de tarefas. Deveriam era de dedicar-se à segurança e fiabilidade do sistema operativo e das apps. Remover a tralha da IA também era uma medida bemvinda…
Estão a seguir, o que queriam fazer, no Windows 10. Colocar mais, e mais, programas, a correr, em fundo. O mesmo fizeram, com o Edge, que é preciso desactivar, o Discovery, para evitar as 400000 páginas, de abrir, ao abrir, o navegador.
Com o win10, tive de andar, ás voltas, porque aquela coisa as “notícias, clima e eventos”, ocupava a barra, mudando milhões de vezes, que dava para distrair. Removia-se, no registo, update, lá voltava… sendo que mudava de sítio, no registo, para dificultar, a desactivação.
Cheguei a usar o Menu Classic, para evitar o lixo todo, do menu iniciar. Porque razão vemos 10000 mosaicos, que não tem uso? Ou os menus e sub-menus, ordenados, dependendo da linguagem, activa?
Agora querem regressar… que voltem ao Windows 7, onde o menu tinha 100%, de uso e a barra dava para colocar, só aquilo que se usa (99,999% só usam 5-6 programas e não precisam de 1000000 apps, instaladas).