Windows 11: Microsoft vai reinventar completamente a barra de tarefas

A Microsoft precisa de salvar o Windows 11. A empresa de Redmond prometeu melhorar a estabilidade do seu sistema operativo até 2026. E, para satisfazer os utilizadores, a gigante do software vai abordar a sua tão criticada barra de tarefas.

Microsoft vai reinventar a barra de tarefas

Há vários meses que a Microsoft está com problemas. O seu sistema operativo é criticado por todos, pela falta de estabilidade, mas também pela tendência para integrar recursos de IA que ninguém quer. É preciso dizer que os recentes bugs recorrentes nas últimas atualizações do Windows 11 certamente não ajudaram em nada.

Obrigada a admitir as enormes deficiências do seu sistema operativo, a Microsoft prometeu corrigir as falhas. Este será o ano da renovação do Windows 11 e, para alcançar este objetivo, está a fazer de tudo. A empresa, que ouve finalmente os seus utilizadores, prevê abordar uma das principais desvantagens deste Windows: a sua barra de tarefas.

Desde o seu lançamento em outubro de 2021, o Windows 11 tem sido alvo de fortes críticas pelos utilizadores devido aos retrocessos. Entre eles, a mudança no comportamento da barra de tarefas. Até ao Windows 10, este elemento central da navegação do Windows podia ser redimensionado e até reposicionado no ecrã.

Windows 11 mais personalizável para todos

Mas no Windows 11, a Microsoft bloqueou tudo. Modificou o menu Iniciar para o centrar no ecrã, bloqueou completamente as opções de personalização da barra de tarefas. Assim, tornou-se impossível alterar o seu tamanho ou movê-la para a parte superior ou para os lados do ecrã.

Para justificar as alterações, a Microsoft explicou que a nova barra de tarefas do Windows 11 foi reconstruída de raiz. Estas explicações foram consideradas inaceitáveis ​​por muitos. Parece improvável que as equipas de engenharia da Microsoft não consigam oferecer personalização à barra de tarefas do Windows 11.

Segundo o que se sabe, a Microsoft trabalha afincadamente numa reformulação da barra de tarefas do Windows 11. O projeto, a que a Microsoft terá dado prioridade, poderá ser apresentado no verão. A empresa já tomou várias iniciativas para tentar melhorar alguns dos aspetos mais criticados do seu sistema operativo.