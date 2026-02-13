PplWare Mobile

Já tem o seu kit de emergência? Veja o que deve incluir!

Gadgets 5 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Pedro António says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 12:01

    E um médico pessoal? Um psicólogo? Uma cozinheira, um sofá….

    Responder
  2. cK says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 12:02

    Falta aí a caçadeira. Nunca se sabe…

    Responder
  3. Anung says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 12:27

    Segurança – Arma para defesa pessoal e Isqueiro.
    Comunicação – Telefone satélite
    Comida – Enlatados de elevada concentração calórica. Mel.
    Bebida – Água
    Abrigo -Tenda portátil minimalista
    Energia – Um mini-JL (pode ser partilhado por até 100 pessoas em simultâneo)

    Responder
  4. Manuel da Rocha says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 12:49

    Muito mais simples:
    Rádio (com 8 a 12 pilhas, de reserva, renovar pilhas a cada 2/3 anos); Lanterna, que use as mesmas pilhas (NUNCA tenham lanternas/rádios com bateria!!!) ; meia dúzia de latas (feijão, grão, comida feita) que tem validade, até 24 meses (verificar datas, a cada ano, usar e comprar novas, 6 meses antes da data limite); 2-3 kg de feijão/grão secos, fechados dentro do saco original, que duram 3 a 5 anos; podem ter um powerbank mas, o principal é, quando ficam sem rede móvel, DESLIGUEM O TELEMÓVEL!!! A energia que gasta, em 5 minutos, a tentar encontrar rede, é a mesma que reiniciar 60 vezes; numerário, para pagar, até 90 dias, de despesas gerais (empréstimos bancários, despesas de energia/comunicações, não serão cobradas, por não terem acesso a elas), guardados em sítios que só os proprietários saibam, onde está (hoje é fácil ver jovens casais com 100000 euros, investidos e só usarem apps, sem saberem usar dinheiro real, quando foi, o apagão, nem café, podiam pagar… pois os 100000 euros, estavam desligados, iriam morrer, de fome); tenham lanterna e rádio, perto do local onde tem as pilhas, de reserva.
    Depois, o mais importante é a manutenção. Estive, na região centro, vi imensas pessoas, que possuíam powerbanks, só que não os verificaram. Ora faltou electricidade, foram para usar, estavam descarregados. O mesmo para as pilhas, se tiverem rádio, e lanterna, a usar o mesmo tipo de pilhas, podem partilhar. De dia, não precisam da lanterna. De noite, rádio pode estar calado.
    E, há ainda o mais importante: Conheçam a zona onde vivem. Cada vez mais, se fazem 80000 km, num ano mas, nem sabem onde fica a loja, mais próxima, a igreja, a junta de freguesia ou o acesso, à cidade, mais próxima, sem ser pela estrada, a 40km de distância.

    Responder

