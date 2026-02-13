Já tem o seu kit de emergência? Veja o que deve incluir!

As últimas semanas têm reforçado que ter um kit de emergência em casa não é apenas uma precaução, mas uma medida essencial para garantir a segurança e a sobrevivência da família em situações de emergência. Deixamos-lhe uma lista para começar a montar o seu!

Nos últimos anos, Portugal tem enfrentado catástrofes naturais, como incêndios florestais e tempestades intensas, evidenciando a vulnerabilidade das pessoas perante situações inesperadas.

Assim, ter um kit de emergência o mais completo possível permite enfrentar estes momentos com mais segurança e recursos, evitando ser surpreendido sem itens básicos essenciais.

Um kit de emergência deve incluir básicos, mas, também, necessidades específicas, devendo ser atualizado regularmente para garantir validade e organização.

O que ter em casa para situações de emergência?

Um kit deste tipo vai sempre depender das pessoas que habitam a casa, pois podem ter necessidades específicas, como doenças crónicas que carecem de medicação, por exemplo.

No entanto, há determinados itens que são úteis a todos e são esses que listamos abaixo:

#1 - Água potável e alimentos não perecíveis

Antes de tudo, assegure sempre que tem água potável - engarrafada, por exemplo.

Além da água, importa ter stock de alimentos não perecíveis. Alimentos como massa, arroz, enlatados e bolachas são opções viáveis, pois podem ser guardados por períodos longos e são de fácil conservação.

#2 - Kit primeiros socorros com medicamentos essenciais

Um kit de primeiros socorros é útil numa série de contextos, nomeadamente em situações de emergência, em que pequenos curativos podem ser necessários.

Medicamentos podem, também, ser cruciais, pelo que deve assegurar os mais generalistas, como Paracetamol/Ibuprofeno ou anti-histamínicos para reações alérgicas, bem como os mais específicos, caso haja.

Extintor

Produtos de higiene pessoal

Sacos do lixo para resíduos

Cobertores térmicos e roupa quente

Canivete multifunções (com lâmina, abre-latas, tesoura, etc.)

#3 - Lanterna/velas

Apesar de os telemóveis estarem equipados com lanternas e, por isso, não pensemos em tê-las em casa, a verdade é que ter uma lanterna ou várias, especialmente das que funcionam com manivela, pode ser útil numa situação de emergência.

Velas podem, também, ser muito úteis, bem como fósforos ou isqueiros.

#4 - Rádio a pilhas ou de manivela

Apesar de serem a fonte preferida de informação de muitas pessoas, numa situação de emergência as televisões podem deixar de funcionar, assim como os smartphones.

Por isso, ter um rádio a pilhas ou de manivela, que não precise de eletricidade para funcionar, pode ser crucial, pois garante que recebe todas as informações e novidades. Uma opção que funcione a energia solar pode ser, também, útil.

Pilhas sobressalentes

#5 - Carregador portátil para telemóveis ou outros dispositivos

Embora muitos de nós tenham já powerbanks para viagens, por exemplo, poderá ser útil comprar uma ou várias mais potentes (20.000 mAh ou mais).

Desta forma, em caso de emergência, asseguram-se mais carregamentos e mais dispositivos carregados.

Telemóvel com aplicações offline (MAPS.ME ou OsmAnd para navegação; e Offline Survival Manual e First Aid para informações), resistentes e com grande autonomia

Telemóvel de teclas, que deve manter carregado e desligado, com os principais contactos

#6 - Gerador de energia

Indo ao encontro do anterior, um gerador de energia pode oferecer eletricidade para vários dispositivos em caso de falha elétrica.

Portáteis e leves, podem carregar smartphones, PC e eletrodomésticos pequenos, garantindo mais horas de utilização.

#7 - Painéis solares portáteis

Na mesma linha dos carregadores portáteis e dos geradores de energia, esta é mais uma alternativa para assegurar energia, em situações de emergência.

Com painéis solares portáteis, é possível carregar smartphones e outros dispositivos, bem como pequenos eletrodomésticos.

#8 - Documentos importantes

Em casa, importa ter os seus documentos e da família, bem como outros que considere importantes, em papel ou digitalizados.

Numa situação de emergência, em que a rede falha e os smartphones ficam sem bateria, por exemplo, é crucial estar identificável.

Lista em papel de contactos de emergência

#9 - Dinheiro (em numerário)

Ainda que hoje em dia muitos andem sem "dinheiro vivo" na carteira, ter um montante razoável em casa pode ser crucial.

De facto, os multibancos podem deixar de funcionar e ter dinheiro, em situações de emergência, e as aplicações dos bancos e o MB WAY podem deixar de estar disponíveis.

Para guardar o dinheiro em casa, pode optar por um pequeno cofre ou uma caixa de segurança, que poderá servir para guardar outros bens de maior valor.

#10 - Fogão a gás

Com muitas casas a estarem equipadas com fogão elétrico, poderá ser útil assegurar um fogão a gás ou álcool, bem como mini botijas e garrafas sobressalentes.

Para este efeito, servem as alternativas pequenas, de campismo, por exemplo.

Caso tenha outras sugestões para incluir num kit de sobrevivência para situações de emergência, deixe nos comentários.