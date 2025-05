Microsoft alarga suporte ao Microsoft 365 no Windows 10 para ajudar transição

A Microsoft vai deixar de suportar o Windows 10 a partir de 14 de outubro de 2025, deixando milhões desprotegidos. Espera-se que o software disponível tenha o mesmo comportamento. Parece haver uma exceção vinda da gigante do software. Afinal o Microsoft 365 e as suas apps vão continuar a ter suporte no Windows 10.

Microsoft alarga suporte ao Microsoft 365

Uma das aplicações mais utilizadas no Windows são as oferecidas pelo Microsoft 365. A informação existente até agora dava conta de que as aplicações deste pacote de produtividade também deixariam de ser atualizadas a partir da data definida pela Microsoft para o fim do Windows 10.

Numa atitude surpreendente e inesperada, a Microsoft decidiu alargar o suporte de segurança. Isto vai acontecer para as aplicações Microsoft 365 no Windows 10. Esta situação vai prolongar-se por pelo menos três anos. Desta forma, os utilizadores continuarão a receber atualizações de segurança para as aplicações Microsoft 365 até 10 de outubro de 2028, após o fim da vida útil deste sistema.

Para dar a conhecer esta nova posição, a Microsoft atualizou a sua documentação. Em concreto sobre o fim do suporte para as aplicações do Windows 10 e do Microsoft 365. Esclareceu que continuará a fornecer atualizações de segurança para estas aplicações até 10 de outubro de 2028.

No Windows 10 para ajudar na transição

Informou que para ajudar a manter a segurança durante a transição para o Windows 11, continuará a fornecer atualizações de segurança para as aplicações Microsoft 365 no Windows 10. Este cenário irá acontecer durante três anos após o fim do suporte.

No entanto, apesar desta mudança, não parece que a Microsoft vá prolongar a vida útil do sistema operativo Windows 10. Ainda assim, e pelo menos para estas aplicações, será seguro continuar a utilizá-las após essa data. A Microsoft quer assim facilitar a vida aos utilizadores no processo de migração para o Windows 11.

Isto significa que aplicações como o Microsoft Word, Teams ou o Excel, que todos usam de forma diária, vão permanecer seguras após a data de fim do suporte do Windows 10. É uma adaptação interessante e importante. Vai garantir mais segurança a todos os que decidirem manter-se no sistema que em breve se vai tornar obsoleto.