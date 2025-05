Novo Papa Leão XIV escolheu o seu nome por causa da inteligência artificial! Descubra porquê

A relação da Igreja com a tecnologia e a ciência nem sempre foi pacifica e clara. Isso tem mudado nos último anos e a prova chega agora com o recém-eleito Papa Leão XIV. Explicou porque escolheu este nome e tudo parece estar ligado à inteligência artificial.

Nome ligado à inteligência artificial

O verdadeiro nome do novo Papa de Roma é Robert Francis Prevost Martinez. Quando uma pessoa é eleita Sumo Pontífice da Igreja Católica, deve escolher um nome que a represente no seu papado. O novo papa escolheu Leão XIV, e já sabemos porquê.

Foi recentemente que o novo Papa apresentou os objetivos do seu Papado ao Colégio Cardinalício e explicou também porque escolheu o nome Leão XIV. Curiosamente, Leão XIII, o seu antecessor, detém um recorde curioso: é a pessoa mais velha registada em vídeo. A cena foi gravada em 1896, e Leão XIII nasceu em 1810.

E qual a razão para o novo Papa ter decidido chamar-se Leão XIV? A inteligência artificial tem muito a ver com isso. No seu discurso no Congresso dos Cardeais, disse o seguinte sobre a escolha do nome: "Há várias razões para isso, mas sobretudo porque o Papa Leão XIII, na sua histórica encíclica Rerum Novarum, abordou a questão social no contexto da primeira grande Revolução Industrial".

Papa Leão XIV enfrenta momentos de mudança

E continuou: “Nos nossos dias, a Igreja oferece a todos o tesouro da sua doutrina social em resposta a mais uma revolução industrial e aos desenvolvimentos no domínio da inteligência artificial que colocam novos desafios à defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho”.

Leão XIII enfrentou a Revolução Industrial do século XIX, onde a sociedade abandonou o campo e se organizou em torno das fábricas e das grandes cidades. Tal como Leão XIV, o novo Papa terá de articular a doutrina católica em torno da nova revolução industrial que atravessamos, com a chegada da inteligência artificial.

Certamente que Leão XIV terá uma opinião sobre todos os temas que a inteligência artificial traz e que serão conhecidos em breve. Há muitas questões a surgir que colocam em causa a Humanidade e os caminhos que vão ser seguidos em breve, com todos os riscos associados.