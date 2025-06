2025 será o ano do Linux? LibreOffice explica os custos reais do Windows 11

Com o fim do suporte para o Windows 10 a chegar, muitos estão bloqueados por não cumprirem os requisitos ou simplesmente não querem fazer a atualização. O Linux é sem qualquer dúvida uma opção e agora mais um gigante neste campo veio dar o mote. A Document Foundation veio alertar para os custos reais do Windows 11 e mostrar o Linux e o LibreOffice como uma alternativa.

Windows 11 pode afinal ser aliado do Linux

Uma grande mudança está a chegar aos PC com Windows, uma vez que a Microsoft vai em breve terminar o suporte para sistemas e dispositivos que tenham o Windows 10. Por isso, a empresa, com os seus parceiros como a AMD, a Asus e a Dell, começou a incentivar os utilizadores a adotar a “atualização obrigatória do Windows 11“.

O problema é que nem todos os PC disponíveis serão capazes de o fazer, pelo menos não oficialmente. Por isso, muitos sistemas ficariam de fora. A posição oficial da Microsoft para tais situações é que os utilizadores adquiram um novo computador descartando os seus sistemas antigos. Existe outra opção disponível para os utilizadores: migrar para Linux.

Document Foundation trouxe os custos reais

As recomendações de várias entidades para os utilizadores foi que o fizessem caso não conseguissem atualizar do Windows 10 para o 11 ou talvez quando não quisessem. Explicam vários dos benefícios do Linux relativamente a um sistema Windows 10 sem suporte, como a segurança e a privacidade, entre outros. Agora, a Document Foundation, criadora do LibreOffice, também se uniu para apoiar a iniciativa Endof10.

Declaram que o utilizador não precisa de seguir o caminho de atualização da Microsoft. Existe uma opção melhor que devolve o controlo aos utilizadores, instituições e organismos públicos: o Linux e o LibreOffice. Juntos, estes dois programas oferecem uma alternativa poderosa, orientada para a privacidade e preparada para o futuro, ao ecossistema Windows + Microsoft 365.

Ferramentas como LibreOffice são a solução

Acrescenta ainda os “custos reais” da atualização para o Windows 11, revelando que a mudança para o Windows 11 não se resume a atualizações de segurança. Aumenta a dependência da Microsoft através de uma integração agressiva na cloud, forçando os utilizadores a adotar contas e serviços Microsoft. Também leva a custos mais elevados devido aos modelos de subscrição e licenciamento. Reduz o controlo sobre o funcionamento do PC e como os dados são geridos. Além disso, novos requisitos de hardware tornarão obsoletos milhões de PC em perfeito funcionamento.

Garantem que o fim do Windows 10 não marca o fim das opções, mas sim o início de uma nova era. Quem está cansado de atualizações obrigatórias, mudanças invasivas e de ficar preso às opções comerciais de um único fornecedor tem a opção de mudar. Garantem que o Linux e LibreOffice estão prontos e que 2025 é o ano certo para escolher a liberdade digital! A fundação sublinha a importância de “começar imediatamente” a transição.