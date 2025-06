Modelos Apple Watch compatíveis com watchOS 26: o seu está na lista?

Dentro de alguns meses, todos os utilizadores, com Apple Watch compatíveis, irão receber o watchOS 26 que traz algumas novidades. Mas então quais serão os relógios que vão receber a nova versão do sistema operativo?

watchOS 26 estará disponível para 7 versões do Apple Watch

A Apple anunciou o watchOS 26 durante a sua keynote de abertura da WWDC em 9 de junho, e pode perguntar-se se este novo software funcionará com o seu próprio Apple Watch. Agora, temos a resposta.

A Apple anunciou atualizações de software para o iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro junto com o watchOS 26, e estas atualizações são amplamente compatíveis com os mesmos dispositivos da atualização do ano passado.

No caso do watchOS 26, é uma história semelhante.

A Apple confirmou que o novo sistema operativo pode ser instalado nos seguintes Apple Watches:

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE (2.ª geração)

O software watchOS 26 está definido para trazer uma nova interface semelhante à do software iOS 26, bem como notificações aprimoradas e muito mais.

Atualmente, está disponível para programadores numa versão beta inicial, enquanto se espera que seja lançada uma versão beta pública em julho.

Já há versão beta...

A atualização final não deverá ser lançada ao público até ao outono, provavelmente em setembro, juntamente com os novos modelos do Apple Watch. Podemos, é claro, esperar que o watchOS 26 venha pré-instalado nesses novos Apple Watches.

É importante notar que nem todos os recursos podem estar disponíveis em alguns dos modelos mais antigos do Apple Watch, portanto, certifique-se de verificar o seu Apple Watch específico se estiver preocupado.

