watchOS 26 vem com um “personal trainer” para as nossas atividades desportivas

Como se sabe, a Apple está a uniformizar todos os seus sistemas operativos para que o utilizador tenha uma experiência melhorada e se sinta sempre dentro do mesmo sistema. O watchOS, direcionado para o smartwatch da empresa da maça, também vai ter novidades.

watchOS 26 também vai receber o design “Liquid Glass”

Como seria de esperar, também o watchOS 26 vai receber o design “Liquid Glass”. Esta nova interface "dá" aos elementos uma aparência de vidro líquido, com transparência e reflexos suaves, adaptando-se dinamicamente ao fundo.

O novo design está otimizado para mostrar conteúdos contextuais com clareza, como sugestões inteligentes, notificações dinâmicas e widgets baseados em IA.

O iOS 26 irá permitir a inclusão de widgets de terceiros ao lado dos toggles da Apple (Wi‑Fi, bateria,…). Destaque também para o novo Centro de Controlo com aspeto mais moderno e funcional.

Workout Buddy com Apple Intelligence

Com o watchOS 26 passamos a ter um "treinador" que fala e usa os nossos dados para dar feedback durante os treinos. O treinador dá incentivo com base no seu histórico de atividade (anéis, ritmo, distância, etc.).

Indica também conquistas durante o treino (ex.: melhores tempos, metas atingidas).

Na imagem seguinte é possível saber todas as novidades do novo watchOS 26.

Esta "nova linguagem visual transparente" estará presente em toda a interface: widgets, notificações, Centro de Controlo e nos apps. Ao nível dos gestos e interações, destaque para a introdução do gesto “pulsar o pulso” (wrist flick) para dispensar rapidamente notificações.

A versão beta para programadores estará já disponível a partir de hoje. A beta pública chegará durante o verão de 2025. A versão final chega no outono de 2025.

O watchOS 26 estará disponível para os seguintes modelos:

Apple Watch Series 6 ou superior

Apple Watch SE (2.ª geração)

Apple Watch Ultra (1 e 2)

Requer iPhone 11 ou mais recente com iOS 26.