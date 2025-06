macOS 26 Tahoe – Apple apresenta um novo design e mais inteligência no poderoso SO para Mac

A Apple apresentou o macOS Tahoe, a mais recente atualização para os seus computadores Mac, que introduz melhorias significativas focadas na produtividade, em novas capacidades de inteligência artificial e num design modernizado.

A primeira novidade visível é a nova linguagem de design, "Liquid Glass". Esta atualização estética confere um aspeto mais translúcido e profundo a elementos chave da interface, como a Dock e as barras laterais, modernizando a experiência visual sem perder a sua identidade familiar.

No campo da funcionalidade, a aplicação Telefone (Phone) chega finalmente ao Mac. Para além de permitir gerir chamadas do iPhone no computador, a aplicação inclui novas funcionalidades inteligentes como a "Call Screening", que melhora a forma como o utilizador interage com as chamadas recebidas.

A integração com o ecossistema é reforçada com a chegada das Atividades em Tempo Real (Live Activities) ao ecrã do Mac, permitindo acompanhar eventos do iPhone, como o estado de uma entrega, de forma contínua.

A pesquisa Spotlight foi também alvo de uma grande evolução, transformando-se numa ferramenta mais poderosa. Agora, vai além da simples busca de ficheiros, permitindo executar ações rápidas, como iniciar temporizadores ou ativar atalhos, o que agiliza significativamente as pequenas tarefas do dia a dia.

Por fim, a Apple Intelligence expande a sua presença no macOS Tahoe, introduzindo funcionalidades como a Tradução em Tempo Real (Live Translation) em todo o sistema. Em conjunto com um sistema de Atalhos (Shortcuts) mais proativo, a atualização visa tornar os fluxos de trabalho mais eficientes e automatizados, posicionando o Mac como um assistente ainda mais capaz.