Apple vai mover a câmara para o canto superior esquerdo e esconder o Face ID… mas porquê?

São apenas rumores, mas sabemos que muitos destes rumores acabam por se materializar. Caso aconteça, por que razão a Apple irá mover a câmara frontal do iPhone para o canto superior esquerdo?

No 20.º aniversário, o iPhone vai esconder o Face ID

Há um relatório a referir que a Apple está a planear uma grande alteração no design dos modelos iPhone 18 Pro em 2026, movendo os sensores do Face ID para debaixo do ecrã e deslocando a câmara para o canto superior esquerdo do ecrã.

Durante anos, a notch ou a Dynamic Island ocuparam a área central superior para alojar os componentes do Face ID, sensores de proximidade e sensores de luz ambiente.

O relatório indica que, no iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, a Apple pretende integrar todos estes sensores diretamente sob o painel do ecrã.

De acordo com uma fonte com conhecimento direto, isto permitirá um aspeto muito mais limpo, deixando apenas um pequeno orifício (estilo hole-punch) para a câmara frontal, agora colocada distintamente no canto superior esquerdo.

Um estilo novo no iPhone, mas batido no mercado

Mover o recorte da câmara do centro para o canto superior esquerdo, ao mesmo tempo que se escondem os sensores, reduziria significativamente a interrupção visual no ecrã.

Já vimos outros fabricantes tentarem colocar tecnologia debaixo do ecrã, embora nem sempre com sucesso — por vezes os sensores não funcionam tão bem ou o ecrã apresenta pequenas falhas nessa zona. No entanto, a Apple tende a esperar até conseguir resultados impressionantes antes de lançar uma funcionalidade.

Este design previsto para os modelos Pro de 2026 parece ser um passo calculado. Abre caminho para o objetivo final, que poderá chegar em 2027 (coincidindo com o 20.º aniversário do iPhone).

O relatório sugere que, nessa altura, pelo menos um modelo poderá ter tanto os sensores como a câmara frontal totalmente escondidos sob o ecrã, alcançando finalmente uma verdadeira experiência de ecrã de ponta a ponta.

Juntamente com os modelos Pro com este novo design frontal, espera-se também que a Apple atualize o iPhone fino (thin iPhone) e apresente o seu primeiro dobrável — um dispositivo tipo livro, que contará, segundo se refere, com um ecrã interno de quase 8 polegadas na diagonal quando aberto, e um ecrã externo de cerca de 5,7 polegadas quando fechado.

Se o relatório estiver correto, a Apple dividirá os seus lançamentos de smartphones, com os novos modelos standard e de baixo custo a chegarem na primavera de 2027.