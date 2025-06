Vários carros elétricos de condução autónoma da Waymo incendiados em motins em LA

Pelo menos cinco carros elétricos autónomos I-Pace da Waymo foram incendiados durante protestos que se tornaram violentos em Los Angeles, no fim de semana.

Qual a razão deste vandalismo contra os carros elétricos?

Estes veículos representam até 5% da frota da Waymo na cidade, o que constitui uma perda significativa.

A origem dos protestos foi uma série de operações da agência norte-americana ICE (Immigration and Customs Enforcement) na zona de Los Angeles, realizadas na semana anterior, que motivaram manifestações de grande escala no fim de semana.

Embora a maioria dos protestos tenha decorrido de forma pacífica, denunciando detenções arbitrárias por parte das autoridades federais, houve episódios de confrontos violentos com a polícia.

A situação agravou-se após o Presidente Trump ordenar a mobilização da Guarda Nacional.

Seguiram-se episódios de saques, motins e destruição de propriedade.

Num caso particular, há indícios de que um ou mais manifestantes terão chamado propositadamente vários veículos da Waymo para as ruas Arcadia e Alameda. Ali, os pneus foram cortados, os vidros partidos e mensagens contra o ICE foram escritas nas carroçarias.

Por volta das 17h de domingo, os veículos foram incendiados propositadamente:

Devido aos protestos em curso, os bombeiros não conseguiram aceder aos veículos, que acabaram por arder por completo.

Segundo informações, estima-se que a Waymo opere cerca de 100 veículos autónomos na zona de Los Angeles. Assim, a destruição de cinco veículos representa uma percentagem significativa da frota local.

A empresa realiza mais de 120.000 viagens por semana na Califórnia, embora a maior parte da frota esteja concentrada na Bay Area, onde o serviço cobre uma área geográfica maior do que em Los Angeles.

Terá o futuro próximo comprometido?

A Waymo não deverá ter grandes dificuldades em repor a frota perdida, tendo em conta que adquiriu recentemente mais de 2.000 veículos elétricos Jaguar I-Pace, com o objetivo de mais do que duplicar a sua frota ao longo do próximo ano.

Atualmente, a empresa opera mais de 1.500 veículos autónomos distribuídos por São Francisco, Los Angeles, Phoenix e Austin.

Apesar da frota relativamente pequena, a elevada taxa de utilização permitiu à Waymo conquistar quotas de mercado significativas no setor das viagens por aplicação.

Em São Francisco, estima-se que a empresa já represente cerca de 20% do mercado de transporte por plataforma.