Samsung volta a usar o seu Galaxy S25 Edge para gozar com o iPhone Air
A Samsung decidiu comparar o Galaxy S25 Edge ao iPhone Air da Apple, e fê-lo não com uma, nem com duas, mas com três campanhas publicitárias. Sem surpresa, o fabricante sul-coreano destaca a extrema finura e as capacidades do seu próprio smartphone topo de gama. Mas, para quê comparar e tentar ridicularizar o iPhone?
Três anúncios que visam o iPhone Air
Na primeira publicidade, publicada no Instagram, a Samsung compara o sensor fotográfico de 48 megapíxeis do iPhone Air com o de 200 megapíxeis do Galaxy S25 Edge.
O vídeo mostra um zoom em ambas as imagens, evidenciando maior nitidez na fotografia captada pelo modelo da Samsung. Curiosamente, a marca nunca menciona o nome “iPhone Air”, referindo-se apenas a “outro telefone fino”.
Na segunda, o destaque vai para o sensor ultra grande-angular do Galaxy S25 Edge, que permite enquadrar mais pessoas numa fotografia, uma funcionalidade ausente no iPhone Air.
A terceira publicidade apresenta a gravação em câmara lenta, disponível no modelo da Samsung. Uma escolha curiosa para uma comparação entre dois smartphones ultrafinos.
Durante vários anos, a marca coreana foi conhecida pelas suas campanhas que ridicularizavam o iPhone. Embora tivesse abrandado essa estratégia, regressa agora com novos ataques, ainda que apenas na Coreia do Sul, já que as filiais francesa, americana e de outros países não divulgaram as mesmas publicidades.
Apesar destes "ataques", a Apple parece não sair do seu foco e nem os utilizadores do iPhone parecem levar a sério as campanhas da Samsung.
Vendas abaixo das expectativas
Rumores indicaram que o Galaxy S25 Edge teve um arranque comercial fraco, levando a especulações sobre o possível cancelamento do Galaxy S26 Edge. No entanto, informações mais recentes sugerem que a Samsung continua com planos para lançar um novo modelo.
Do lado da Apple, o cenário também não é animador: as vendas do iPhone Air ficaram aquém das expectativas, levando a empresa a reduzir a produção em 80%. Mesmo assim, não se exclui a possibilidade de um iPhone Air 2 chegar ao mercado em 2026.
A samsung goza com um modelo que vendeu 20z mais que o seu que anda em promocoes e ja o vi a 570 euros. Gozar com alguem mais bem sucedido que o proprio é um tiro na sua credibilidade
Mostra lá a fonte com dados dessas vendas que afirmas por favor.
Nem um nem outro vendeu bem, é factual, contudo, vir afirmar que o Air vendeu 20 vezes mais é absolutamente surreal.
Não vi grande gozo, apenas tão a mostrar features em que o deles é melhor 😀
Samsung é bom, mas paga se MT caro , eles cometeram uns erros graves , por exemplo metem os ecrãs maiores Só no modelo de topo para obrigar os clientes a irem comprar o top de gama, quem não quer , fica desiludido, e então e a Samsung ainda não aprendeu, vão muitos clientes para Xiaomi ,Huawei, OPPO, Oneplus, As baterias são como Apple, ao fim de 2 anos não duram nada, para obrigar os clientes a comprar outro…enfim. mas na gama média baixa eles vendem bem…