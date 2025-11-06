Samsung volta a usar o seu Galaxy S25 Edge para gozar com o iPhone Air

A Samsung decidiu comparar o Galaxy S25 Edge ao iPhone Air da Apple, e fê-lo não com uma, nem com duas, mas com três campanhas publicitárias. Sem surpresa, o fabricante sul-coreano destaca a extrema finura e as capacidades do seu próprio smartphone topo de gama. Mas, para quê comparar e tentar ridicularizar o iPhone?

Três anúncios que visam o iPhone Air

Na primeira publicidade, publicada no Instagram, a Samsung compara o sensor fotográfico de 48 megapíxeis do iPhone Air com o de 200 megapíxeis do Galaxy S25 Edge.

O vídeo mostra um zoom em ambas as imagens, evidenciando maior nitidez na fotografia captada pelo modelo da Samsung. Curiosamente, a marca nunca menciona o nome “iPhone Air”, referindo-se apenas a “outro telefone fino”.

Na segunda, o destaque vai para o sensor ultra grande-angular do Galaxy S25 Edge, que permite enquadrar mais pessoas numa fotografia, uma funcionalidade ausente no iPhone Air.

A terceira publicidade apresenta a gravação em câmara lenta, disponível no modelo da Samsung. Uma escolha curiosa para uma comparação entre dois smartphones ultrafinos.

Durante vários anos, a marca coreana foi conhecida pelas suas campanhas que ridicularizavam o iPhone. Embora tivesse abrandado essa estratégia, regressa agora com novos ataques, ainda que apenas na Coreia do Sul, já que as filiais francesa, americana e de outros países não divulgaram as mesmas publicidades.

Apesar destes "ataques", a Apple parece não sair do seu foco e nem os utilizadores do iPhone parecem levar a sério as campanhas da Samsung.

Vendas abaixo das expectativas

Rumores indicaram que o Galaxy S25 Edge teve um arranque comercial fraco, levando a especulações sobre o possível cancelamento do Galaxy S26 Edge. No entanto, informações mais recentes sugerem que a Samsung continua com planos para lançar um novo modelo.

Do lado da Apple, o cenário também não é animador: as vendas do iPhone Air ficaram aquém das expectativas, levando a empresa a reduzir a produção em 80%. Mesmo assim, não se exclui a possibilidade de um iPhone Air 2 chegar ao mercado em 2026.