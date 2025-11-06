Apple castiga europeus e remove uma funcionalidade do Apple Watch

O que a Apple dá com uma mão, tira com a outra. O iOS 26.2 irá permitir a tradução simultânea para AirPods na Europa, mas, ao mesmo tempo, irá desativar uma funcionalidade pouco conhecida (mas útil) para partilhar o histórico de redes Wi-Fi entre iPhones e Apple Watches. O alvo do fabricante é o Regulamento dos Mercados Digitais (DMA).

Apple castiga europeus e remove funcionalidade

Atualmente, o iPhone partilha o histórico de ligações Wi-Fi com o Apple Watch . Isto permite que o relógio se ligue automaticamente a uma rede sem fios à qual o smartphone já se ligou, sem necessidade de palavra-passe. Esta funcionalidade, prática e conveniente para o utilizador, será desativada na União Europeia com a versão final do iOS 26.2, conforme confirmou a Apple.

Esta funcionalidade é, na verdade, uma "vítima" da Lei Europeia de Gestão de Dados (DMA), contra a qual a Apple está a travar uma batalha. A Comissão Europeia exige que a gigante tecnológica partilhe este historial com dispositivos de terceiros, como os óculos inteligentes. Isto permitiria à Meta determinar a localização do utilizador, dados valiosos para publicidade direcionada.

A Apple tentou desenvolver uma solução técnica, mas nada se concretizou. Por fim, para evitar cumprir as exigências de Bruxelas, a empresa decidiu simplesmente desativar a funcionalidade. Esta é a primeira vez que um recurso existente é removido desta forma na UE. A Apple já tinha feito o mesmo no Reino Unido, desativando a proteção avançada de dados do iCloud .

Fim da partilha de redes Wi-Fi com o iPhone

Outras funcionalidades não estão disponíveis na Europa devido ao DMA, como o espelhamento do ecrã do iPhone no Mac ou determinadas funções do SharePlay. A perda do histórico das redes Wi-Fi é lamentável, mas os utilizadores ainda poderão introduzir as palavras-passe através do relógio, a menos que a Apple desenvolva um sistema de palavras-passe mais simples que possa ser introduzido diretamente no relógio.

No entanto, a Apple encontra por vezes uma solução, como é o caso da tradução simultânea para AirPods, que estará finalmente disponível na Europa com o iOS 26.2. Neste caso, o fabricante desenvolveu uma API de encaminhamento de áudio específica para que as aplicações e acessórios de terceiros possam gerir vários fluxos de áudio em simultâneo.

De resto, a mensagem é a mesma. A Apple continua afirmando-se "profundamente preocupada com a interpretação agressiva destas regras por parte da Comissão, que acreditamos colocar os utilizadores em risco e prejudicar a inovação".