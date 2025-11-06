Google Maps adota o Gemini e transforma a navegação

A Google anunciou uma mudança na experiência de navegação do Maps, com a integração faseada da sua IA, o Gemini, que irá substituir o Google Assistant na aplicação. O objetivo é elevar o patamar da navegação "mãos livres", tornando-a mais conversacional e funcional para os motoristas.

Comandos de voz elevam a experiência no Google Maps

O grande diferencial do Gemini é a sua capacidade de processar e responder a pedidos de voz mais complexos, o que era uma limitação do assistente anterior. Agora, os condutores podem utilizar a linguagem natural para interagir com o Google Maps.

Entre as novas funcionalidades, destaca-se a capacidade de procurar locais e serviços sem sair da navegação, como encontrar rapidamente um posto de combustível ou um carregador para veículos elétricos que esteja dentro da rota planeada e com boas classificações. O Gemini permite também a realização de multitarefas, como reportar incidentes de trânsito, partilhar tempo estimado de chegada (ETA) ou marcar um compromisso.

Uma das melhorias mais notórias na navegação reside na forma como as direções são fornecidas. O Maps passa a utilizar IA para dar instruções baseadas em pontos de referência facilmente identificáveis, como "vire à direita depois do restaurante tailandê", em vez de se limitar a nomes de ruas ou distâncias, contribuindo para uma maior clareza e segurança ao dirigir.

Inspiração e Curadoria de Conteúdo Impulsionadas pela IA

A integração do Gemini não se restringe apenas à navegação em rota. A Google utiliza as capacidades de raciocínio e de resumo do modelo de IA para auxiliar os utilizadores no planeamento e na descoberta.

O Google Maps poderá ser usado para "obter respostas relativamente às questões complexas sobre o mundo", aproveitando a curadoria dos modelos Gemini para oferecer inspiração e ideias de atividades. Um utilizador pode questionar o Maps sobre "coisas para fazer com os amigos à noite" e receber sugestões com curadoria, como um bar ou um espaço com música ao vivo, baseadas em dados fidedignos de milhões de locais.

Além disso, a IA generativa está a ser aplicada para "resumir avaliações úteis" de estabelecimentos, o que se revela particularmente útil quando o utilizador dispõe de pouco tempo para consultar o histórico completo de reviews de um local.

Lançamento gradual em expansão global

As novas funcionalidades estão a ser disponibilizadas gradualmente para utilizadores Android e iOS, inicialmente nos EUA, com planos de expansão progressiva para mais regiões globais onde o Gemini está ativo. A integração no Android Auto e nos sistemas dos veículos está igualmente prevista para ser implementada a curto prazo. A Google referiu estar a avaliar a melhor forma de adaptar estas funcionalidades de mãos-livres ao Apple CarPlay.

A transição para o Gemini cimenta o compromisso da Google em usar a inteligência artificial para criar mapas mais imersivos e transformar a maneira como os utilizadores interagem com o mundo, fazendo com que a viagem seja tão informativa e fluida quanto o destino.