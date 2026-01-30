Apple compra startup Q.ai, numa das suas maiores aquisições de sempre

A Apple adquiriu a startup de Inteligência Artificial (IA) Q.ai. O negócio estará avaliado em cerca de dois mil milhões de dólares, fazendo desta uma das maiores aquisições de sempre da empresa de Cupertino.

Conforme avançado pelo Financial Times, a Apple adquiriu uma startup de IA sediada em Israel, de nome Q.ai. O negócio, avaliado em cerca de dois mil milhões de dólares, segundo a mesma fonte, deverá ser uma das maiores aquisições de sempre da empresa.

De facto, o seu maior negócio até à data foi a aquisição da Beats, em 2014, por três mil milhões de dólares,, numa compra que ajudou a gigante tecnológica a alcançar o Spotify na sua expansão no streaming de música com o Apple Music.

A Q.ai é uma empresa notável que está a abrir novos caminhos criativos na utilização de imagem e aprendizagem automática. Estamos entusiasmados por adquirir a empresa, com o Aviad à frente, e ainda mais entusiasmados com o que está para vir.

Afirmou Johny Srouji, vice-presidente sénior de tecnologias de hardware da Apple, num comunicado à Reuters, que informou que a equipa fundadora da Q.ai irá juntar-se à Apple, incluindo o diretor-executivo, Aviad Maizels.

Curiosamente, esta é a segunda empresa que Aviad Maizels vende à Apple, depois do negócio da PrimeSense, em 2013, por 345 milhões de dólares.

Na altura, a PrimeSense desenvolveu tecnologia que permitia aos sensores detetar a distância entre objetos, uma capacidade integrada no Face ID da Apple a partir de 2017.

Até agora, a Q.ai operava de forma discreta e não tinha apresentado publicamente qualquer produto. No entanto, o seu site sugere que estava a trabalhar em algo relacionado com áudio.

O que estará a Apple a preparar?

Embora tenha anunciado um acordo com a Google para que os modelos Gemini alimentem algumas funcionalidades da Apple Intelligence, este mês, a Apple opta mais frequentemente por comprar empresas pequenas que tenham tecnologias específicas para integrar nos seus produtos.

De facto, segundo o diretor-executivo da Apple, Tim Cook, em julho, "estamos muito abertos a fusões e aquisições que acelerem o nosso plano estratégico".

Além disso, alguns investidores têm apelado à empresa para fazer uma grande aquisição na área da IA, enquanto outras gigantes tecnológicas investem fortemente em modelos de ponta e na infraestrutura necessária para suportá-los.

Com base em pedidos de patentes, a Q.ai desenvolveu tecnologia de aprendizagem automática para áudio e input de voz "silenciosa", incluindo sistemas concebidos para compreender e melhorar a comunicação em ambientes ruidosos.

A empresa investigou, também, tecnologia que interpreta micro movimentos faciais e expressões para comunicar sem produzir som audível.