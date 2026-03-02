Novo iPhone 17e: mais potência e o dobro do armazenamento pelo mesmo preço

A Apple acaba de oficializar a chegada do iPhone 17e, uma proposta que se posiciona estrategicamente para oferecer tecnologias de ponta a um público que procura um equilíbrio mais acentuado entre custo e desempenho.

Este novo modelo surge como uma evolução natural da linha mais acessível da tecnológica de Cupertino, mas introduz melhorias significativas em componentes críticos, como o processador, a conectividade e, sobretudo, a capacidade de armazenamento base.

iPhone 17e: inovação no hardware e o novo modem proprietário

O coração do iPhone 17e é o novo processador A19, fabricado com a avançada tecnologia de 3 nanómetros. Este chip não só garante uma fluidez superior em tarefas quotidianas, como o scroll em redes sociais, mas também permite que o dispositivo suporte capacidades avançadas de IA e e jogos.

O salto de desempenho é notório, sendo o CPU até duas vezes mais rápido do que o encontrado em modelos como o iPhone 11, o que assegura uma longevidade superior ao equipamento. A acompanhar o processador está o modem C1X, a mais recente geração de conectividade móvel desenhada internamente pela Apple.

Este componente é uma das peças-chave da nova arquitetura, conseguindo ser até duas vezes mais rápido que o modem do iPhone 16e. Além da velocidade bruta, o C1X destaca-se pela eficiência energética, consumindo cerca de 30% menos energia que os modems da geração Pro anterior, o que contribui diretamente para uma autonomia que cobre todo o dia de utilização.

Ecrã mais resistente e câmaras de nova geração

No campo da durabilidade, a Apple introduziu o Ceramic Shield 2 no ecrã Super Retina XDR de 6,1 polegadas. Este novo revestimento promete uma resistência a riscos três vezes superior à geração anterior e inclui um tratamento antirreflexo que melhora a visibilidade em ambientes com luz solar direta.

O design mantém o alumínio de qualidade aeroespacial, garantindo leveza e a habitual certificação IP68 contra água e poeira. O sistema de câmaras foi igualmente alvo de uma revisão profunda. O sensor Fusion de 48 MP permite agora um zoom ótico de 2x com qualidade digital, funcionando efetivamente como duas câmaras num único sistema.

Esta configuração facilita a captura de retratos de próxima geração, onde o dispositivo reconhece automaticamente pessoas e animais para guardar informações de profundidade, permitindo ajustar o foco após a fotografia ser tirada. No vídeo, o suporte para 4K Dolby Vision a 60 fps e o Áudio Espacial tornam a criação de conteúdos mais profissional e imersiva.

Armazenamento e disponibilidade deste smartphone Apple

Uma das decisões mais bem recebidas será certamente a alteração na capacidade base. O iPhone 17e arranca agora nos 256 GB de armazenamento interno, o dobro da capacidade de entrada do ano passado, mantendo o preço competitivo de 739 euros. Esta mudança responde à crescente necessidade de espaço para fotos de alta resolução, vídeos em 4K e aplicações cada vez mais pesadas.

Disponível em preto, branco e num novo tom de rosa suave com acabamento mate, o iPhone 17e chega com o botão de Ação personalizável e suporte total para o ecossistema MagSafe e carregamento sem fios Qi2. As pré-reservas começam já no dia 4 de março, com a disponibilidade oficial nas lojas a partir do dia 11 de março.