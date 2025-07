Há mais um fabricante que rejeita o CarPlay Ultra. Agora é a BMW

O novo sistema CarPlay Ultra da Apple chegou finalmente, trazendo uma versão mais imersiva da sua interface para os veículos. Mas os condutores dos BMW têm agora uma notícia menos boa. Um porta-voz da marca confirmou esta semana que a BMW não tem atualmente planos para integrar o Apple CarPlay Ultra.

Esta posição faz eco do que a empresa avançou em 2022, quando a Apple apresentou pela primeira vez o seu software da próxima geração. Apesar de a BMW ter sido inicialmente listada como futuro parceiro, a empresa não mudou de rumo.

Ao contrário da versão padrão do CarPlay, que se limita ao ecrã principal de infoentretenimento, o CarPlay Ultra estende-se a todos os ecrãs do automóvel, incluindo o painel de instrumentos, o head-up display e até mesmo os ecrãs do lado do passageiro. Permite também que os condutores controlem as funções do veículo, como a climatização, os media e a navegação, inteiramente através da interface da Apple.

Os comandos de voz da Siri, o Apple Maps no velocímetro e os widgets personalizados fazem parte do pacote. A Aston Martin é a primeira fabricante automóvel a oferecê-lo, prevendo-se que outras marcas como a Hyundai, Kia e Genesis sigam em frente.

Em vez de integrar o CarPlay Ultra, a BMW concentra-se no seu próprio sistema operativo: o iDrive X. Será lançado no novo BMW iX3 e irá alrgar-se para todos os futuros modelos. O iDrive X inclui uma funcionalidade chamada Panoramic Display, que projeta informações ao longo da parte inferior do para-brisas. Foi concebido para fazer parte de um ambiente totalmente nativo da BMW, totalmente integrado no design digital e na experiência do utilizador da marca.

Este nível de integração é provavelmente um dos motivos pelos quais a BMW não está a adotar a abordagem mais profunda da Apple aos ecrãs automóveis. Por enquanto, plataformas de terceiros como o CarPlay e o Android Auto permanecerão disponíveis no ecrã principal. Embora a BMW esteja fora, aqui está a lista atual de fabricantes de automóveis que ainda planeiam suportar o CarPlay Ultra a partir de julho de 2025.

Acura

Aston Martin

Ford

Genesis

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Kia

Land Rover

Lincoln

Nissan

Porsche

A BMW não está na lista e, com base na última declaração da empresa, não entrará tão cedo.