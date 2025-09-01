É desta que a Apple elimina o cartão SIM físico na Europa?

Tendo em conta uma recente partilha feita por uma fonte familiarizada com o tema, especula-se que a Apple vai eliminar a porta física do cartão SIM dos iPhones em mais países, nomeadamente europeus, ainda este ano.

Nos Estados Unidos, todos os modelos do iPhone 14 e mais recentes não possuem porta para o cartão SIM. Em vez disso, dependem da tecnologia digital eSIM.

Na altura, aquando do lançamento da série iPhone 14, em 2022, a Apple promoveu os eSIM como mais seguros do que os cartões SIM físicos, uma vez que não podem ser removidos de um dispositivo perdido ou roubado.

Além disso, uma vez que a Apple oferece suporte para vários eSIM, o utilizador pode geri-los ao mesmo tempo, eliminando a necessidade de comprar, transportar e trocar cartões SIM durante viagens, por exemplo.

Apesar de a empresa ainda não ter eliminado a porta para cartões SIM em nenhum outro país, especula-se que irá fazê-lo este ano.

iPhone na Europa poderá perder porta para cartão SIM

Uma fonte familiarizada com o assunto partilhou que os funcionários de retalho dos revendedores autorizados da Apple na União Europeia estão a ser obrigados a concluir uma formação relacionada com iPhones com suporte eSIM até sexta-feira, dia 5 de setembro, quatro dias antes do lançamento da série iPhone 17.

Conforme avançado pela MacRumors, as informações sobre a formação estão disponíveis na aplicação SEED da Apple, utilizada por funcionários das Apple Stores e revendedores autorizados da empresa em todo o mundo.

No próximo ano, no entanto, a Apple planeia eliminar os SIM físicos em mais países, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

Escreveu o The Information, no ano passado, não detalhando os modelos de iPhone que poderiam perder a porta para o cartão SIM nem os países.

Operadoras que suportam eSIM no iPhone em Portugal

A Apple tem uma página de suporte com uma lista das operadoras de cada país que suportam eSIM. Em Portugal: