App para Mac que ativa automaticamente modo “Não incomodar” quando está numa chamada

On Air Mode: estou numa chamada... não incomodar!

Imagine uma mensagem incrivelmente embaraçosa a aparecer no ecrã enquanto faz uma apresentação online (quando está a partilhar o seu ecrã). Agora imagine nunca mais ter de se preocupar com que isso volte a acontecer.

O On Air Mode é uma aplicação gratuita para Mac que faz apenas uma coisa: coloca o seu Mac em modo “Não incomodar” sempre que o microfone está ativo.

A ideia é que um microfone ativo significa que está a falar com alguém ou a gravar algo, duas situações em que provavelmente não quer ver notificações nem se distrair. Se estiver a partilhar o ecrã durante uma reunião, não há hipótese de surgir algo pouco profissional.

Claro que poderia lembrar-se de ativar o modo “Não incomodar” no Mac antes de começar uma chamada, mas sejamos honestos: por vezes, vai esquecer-se.

App requer a instalação de um atalho

Para começar, basta instalar a aplicação a partir da App Store e executá-la. Na primeira vez que a abrir, ser-lhe-á pedido para instalar um Atalho chamado “On Air Mode Shortcut” – o On Air Mode precisa deste atalho para funcionar.

Feito isso, a aplicação ficará a correr na barra de menus.

Pode testá-la abrindo a aplicação Notas de Voz e gravando algo, verá o modo “Não incomodar” ativar-se no segundo em que começar a gravar. Ao parar a gravação, o modo “Não incomodar” desliga-se novamente.

É interessante ver um programador a usar um Atalho como parte do seu fluxo de trabalho. Já falámos sobre Atalhos que automatizam tarefas no Mac e este é mais um exemplo disso.

A aplicação, desenvolvida por Nikita Varentsov, é gratuita e privada. “O On Air Mode utiliza APIs de hardware do sistema para detetar a atividade do dispositivo sem aceder a qualquer conteúdo áudio”, lê-se na descrição da aplicação.

Sem gravações, sem recolha de dados, sem serviços na cloud – tudo acontece localmente no seu dispositivo.

Escreveu o programador.

Se se distrai (ou fica embaraçado) com notificações durante reuniões, experimente esta aplicação. Ninguém quer que uma mensagem privada apareça no ecrã durante uma apresentação.