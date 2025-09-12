Apple garante que o novo iPhone Air não vai dobrar

Com o iPhone Air, a Apple está cautelosa para evitar a repetição do pesadelo do “bendgate” que assolou o iPhone 6 e, especialmente, o iPhone 6 Plus. O alumínio utilizado no chassis destes smartphones tinha uma tendência para entortar. Com a sua espessura fina, o iPhone Air pode estar sujeito ao mesmo problema, mas a Apple garante que isso não vai acontecer.

É um eufemismo dizer que o problema do “bendgate” está na presente de forma constante na Apple. Poucos dias após o lançamento do iPhone 6 e 6 Plus em 2014, muitos utilizadores perceberam que era bastante fácil dobrá-los. Muitas vezes, bastava sentar-se com o smartphone no bolso de trás.

A Apple garantiu na altura que estes comportamentos afetaram somente um pequeno número de utilizadores e que este tipo de danos relacionados com a utilização normal era “extremamente raro”. No entanto, a fragilidade na estrutura do chassis destes iPhones foi corrigida na geração seguinte, que utilizou alumínio mais robusto.

O iPhone 6 representou um salto para o vazio da Apple, pois esta geração introduziu um novo design — até ao iPhone Air, com a sua espessura de 5,6 mm, o iPhone 6 detinha o recorde de smartphone mais fino da Apple, com 6,9 mm. Por isso, há um receio crescente de que o modelo mais recente também sofra com o “bendgate”.

Mas é claro que a fabricante tomou todas as precauções para evitar que tal controvérsia se repetisse. Durante uma entrevista a vários órgãos de comunicação, Greg Joswiak (chefe de marketing da Apple) e John Ternus (chefe de hardware da Apple) convidaram os jornalistas para dobrar o iPhone Air. Sem sucesso!

Segundo John Ternus, se for aplicada pressão suficiente, é possível dobrar ligeiramente o dispositivo, mas o chassis foi concebido para que este volte à posição original. O iPhone Air é o único modelo da linha de 2025 a beneficiar de uma estrutura em titânio (80% reciclado). Todos os outros modelos do iPhone 17 são feitos de alumínio.

De um modo mais geral, grande parte da estratégia da Apple para os seus novos iPhones centra-se na durabilidade. O iPhone Air está protegido tanto na parte frontal como na traseira por um revestimento Ceramic Shield 2, três vezes mais resistente a riscos do que a primeira geração. Quanto ao iPhone (realmente) dobrável, este deverá chegar para o ano.