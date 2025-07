iOS 26 abre as chamadas e mensagens de texto a aplicações de terceiros, mas apenas na Europa

Com o iOS 26, a Apple abre as chamadas e mensagens de texto RCS também a aplicações de terceiros, mas a novidade continua limitada aos utilizadores europeus.

Chamadas e mensagens: Apple abre funções centrais do iPhone na UE

As mensagens RCS/SMS e as chamadas telefónicas sempre estiveram limitadas às apps Telefone e Mensagens da Apple. Isso vai mudar em breve.

Com o iOS 26, a Apple prepara uma nova abertura fundamental do iPhone: no futuro, os utilizadores da União Europeia poderão usar aplicações que não sejam da Apple para enviar mensagens de texto (RCS, SMS, MMS) e fazer chamadas telefónicas tradicionais, algo que nunca foi possível desde o lançamento do iPhone, há 18 anos.

Até agora, os canais básicos de comunicação estavam reservados às apps pré-instaladas “Mensagens” e “Telefone”.

iOS 26: Apple permite uso de RCS e chamadas noutras apps

Com o novo framework TelephonyMessagingKit, a Apple criou uma base que permite a aplicações de terceiros “enviar e receber mensagens com base em normas, através de redes móveis”. Estão incluídos os padrões de comunicação RCS (Rich Communication Services), SMS e MMS.

Esta informação consta na documentação para programadores da versão beta do iOS 26, divulgada na WWDC 2025.

Paralelamente, surge uma nova autorização para a designação de uma “app de chamadas predefinida”, que poderá substituir a app Telefone da Apple.

Esta app pode ser usada para chamadas via VoIP ou através da rede móvel, permitindo estabelecer chamadas diretamente sem necessidade de confirmação adicional, ao contrário do que acontece hoje, em que tocar num número passa a chamada para a app da Apple.

Esta aplicação predefinida terá também acesso ao histórico de chamadas efetuadas e recebidas.

A TelephonyMessagingKit destina-se exclusivamente a utilizadores de iPhone na União Europeia. Além disso, as apps de chamadas predefinidas só podem ser testadas por programadores localizados em Estados-Membros da UE.

Responsabilidade da Lei dos Mercados Digitais

Esta mudança parece ser uma resposta à Lei dos Mercados Digitais (DMA), ainda que tal não conste no plano de conformidade mais recente da Apple.

A empresa já tinha permitido aos utilizadores escolher apps alternativas como padrão para mensagens e chamadas, mas excluía os serviços móveis como o RCS. Agora, todas as apps da Apple podem ser removidas do sistema operativo, com exceção das apps Telefone e Definições.

O RCS só passou a ser suportado desde o iOS 18, com encriptação ponto-a-ponto prevista para breve. O iMessage escapou à obrigatoriedade de abertura por parte da UE, uma vez que as autoridades de concorrência não consideraram o serviço essencial para a comunicação entre empresas e consumidores.

Em nota final, importa referir que o suporte RCS deve ser ativado por cada operadora, e uma página no site da Apple lista quais as operadoras, por país, que já fornecem suporte RCS no iPhone. Sim, em Portugal ainda nenhuma operadora suporta RCS.